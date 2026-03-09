뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"믿었는데" 1억 원 챙겨 도주…드러난 충격 실체

SBS 뉴스
작성 2026.03.09 07:59 조회수
PIP 닫기
점주 신임을 얻어서 금세 점장이 된 편의점 직원이 1억 원이 넘는 돈을 들고 도망갔다가 붙잡혔다는 소식인데 점주 입장에서는 충격이 크겠네요.

청주의 한 편의점에서 있었던 일인데요.

40대 남성 A 씨는 지난해 6월 취업한 뒤에 성실한 모습으로 점주의 신임까지 얻어서 금세 점장의 자리까지 올랐습니다.

하지만 그 믿음은 철저한 배신으로 돌아왔는데요.

A 씨가 지난달 10일 설 특판 행사로 매장에 들어온 6500만 원 상당의 골드바 15개와 문화상품권 등 8000만 원을 털어 종적을 감춘 것입니다.

경제적으로 힘들다며 점주에게 빌린 3000만 원까지 더하면 피해액만 무려 1억 원이 훌쩍 넘는데요.

경찰 조사로 드러난 A 씨의 실체는 더 충격적이었습니다.

동종 전과만 23건에 이르는 상습 절도범으로 징역 2년을 마치고 출소한 지 불과 4개월 만에 골드바가 들어오는 시점을 노려 또다시 범행을 저질렀습니다.

A 씨는 다른 사람 명의의 휴대전화를 쓰며 도주하다 범행 2주 만에 경북 구미에서 붙잡혔는데요.

골드바 14개는 회수가 됐지만 10돈짜리 골드바 1개는 이미 전당포에 판 뒤였고 현금과 상품권도 탕진한 상태였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지