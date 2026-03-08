뉴스
일본, 호주에 4대 3 진땀승…한국, 호주 꺾으면 8강 '희망'

홍석준 기자
작성 2026.03.08 22:16 조회수
일본, 호주에 4대 3 진땀승…한국, 호주 꺾으면 8강 '희망'
▲ 역전 투런 홈런을 때린 일본 요시다(34번)

한국의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출 가능성이 크지는 않지만 아예 사라지지는 않았습니다.

오늘(8일) 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 경기에서 일본이 호주를 4-3으로 꺾었습니다.

이로써 한국은 내일 오후 7시 같은 장소에서 열리는 호주와 조별리그 최종전에서 이길 경우 8강 진출을 바라볼 수 있게 됐습니다.

한국이 호주를 꺾으면 한국과 타이완, 호주가 나란히 2승 2패 동률이 되고, 이 경우 세 나라 맞대결에서 아웃카운트 당 실점이 가장 적은 팀이 조 2위가 됩니다.

한국이 8강에 오르려면 9이닝 경기 기준으로 '2실점 이하 5점 차 이상'으로 이겨야 합니다.

즉, 9이닝 기준 무실점으로 경기를 끝낼 경우 5점 이상 내야 하고, 1실점 하면 6득점 이상, 2실점 시 7득점 이상이 필요합니다.

만일 일본과 호주 경기에서 호주가 이겼더라면 한국이 8강 진출 가능성은 완전히 사라지는 상황이었습니다.

일본은 7회초까지 0-1로 끌려갔으나 7회말 2사 후 터진 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스)의 역전 투런 홈런으로 전세를 뒤집었습니다.

일본은 8회에도 데루아키 사토(한신 타이거스)의 2루타와 스즈키 세이야(시카고 컵스)의 밀어내기 볼넷으로 2점을 추가했습니다.

호주는 9회초 알렉스 홀과 릭슨 윈그로브가 솔로 홈런을 한 대씩 쳐냈지만 1점 차까지 따라붙은 가운데 경기가 끝났습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
