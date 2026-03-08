중동 전쟁 와중 노르웨이 미국대사관서 폭발…인명 피해 없어

▲ 노르웨이 오슬로 주재 미국대사관

현지 시간 8일 새벽 노르웨이 오슬로 주재 미국대사관에서 폭발이 발생했으나 인명 피해는 없었다고 노르웨이 경찰이 밝혔습니다.로이터통신에 따르면 이날 오전 1시즘 미국대사관이 있는 오슬로 서부 대사관 단지 인근에서 큰 폭발음이 들렸으며 연기가 치솟는 모습이 목격됐습니다.미카엘 델레미르 경찰 대변인은 노르웨이 공영방송 NRK 인터뷰에서 "미국대사관에 폭발이 발생한 것으로 확인했다"며 "폭발은 영사부 입구에서 발생했다"고 밝혔습니다.경찰은 이번 폭발로 인명 피해는 없으며 경미한 물적 피해만이 발생했다고 설명했습니다.목격자에 따르면 폭발 당시 3차례의 폭음이 들려고 현지 방송 화면에는 영사 구역 외부에 깨진 유리 파편이 널브러져 있는 모습과 금이 간 두꺼운 유리문 등이 잡혔다고 AFP통신은 전했습니다.경찰은 이번 폭발과 관련해 탐지견과 드론, 헬리콥터 등을 동원해 용의자들을 추적하고 있으며 이 지역에서 추가 폭발 장치는 발견되지 않았다고도 밝혔습니다.이번 일은 미국과 이스라엘의 이란 폭격과 이에 맞선 이란의 보복 공격으로 중동에서 아흐레째 전쟁이 이어지며 유럽을 비롯한 전 세계 미국, 이스라엘 공관이 보안을 강화하고 있는 와중에 발생했습니다.노르웨이 경찰은 "공공장소에서 벌어진 사건을 심각하게 보고 있다"면서도 이번 폭발이 중동 사태와 연관됐다는 징후는 아직 발견하지 못했다고 선을 그었습니다.경찰은 2024년 11월 이래 5단계 중 3단계로 유지 중인 안보 위협 수준도 변경할 계획이 없다고 덧붙였습니다.에스펜 바르트 에이데 노르웨이 외무장관은 이날 일에 대해 "용납할 수 없다"면서 사태 대응을 위해 미 대사관 측과 긴밀히 연락하고 있다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)