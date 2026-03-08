"하메네이 차남, 유럽 호화 부동산 실소유주 의혹"

▲ 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이

이란 자본이 유럽 곳곳에서 사들인 고급 부동산의 실제 소유주가 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 차남이라는 의혹이 일고 있다고 유로뉴스가 현지 시간 7일 보도했습니다.하메네이의 차남 모즈타바 하메네이는 유력한 차기 최고지도자 후보이기도 합니다.유로뉴스에 따르면, 영국, 독일, 오스트리아, 스페인 등에 4억 유로, 우리 돈 6천900억 원 상당의 '부동산 제국'을 구축한 이란 사업가 알리 안사리가 소유한 회사의 자금 흐름이 모즈타바로 이어지는 정황이 포착됐습니다.안사리 또는 그가 세운 회사 명의로 된 유럽 내 부동산에는 2013년 7천300만 파운드, 1천450억을 들여 구입한 영국 런던 부촌의 고급 빌라, 2011년 사들인 독일 프랑크푸르트의 호텔을 비롯해 오스트리아의 스키 리조트, 스페인 마요르카의 골프 리조트가 망라돼 있습니다.주로 이란 석유 판매 수익에서 조달된 이들 부동산 구입 자금은 페이퍼 컴퍼니(유령회사)를 경유해 스위스, 리히텐슈타인, 아랍에미리트(UAE) 등의 금융기관을 통해 이동한 것으로 드러났습니다.블룸버그 등 서방 언론도 최근 안사리의 부동산 거래를 분석해 그가 모즈타바의 '자금 통로' 역할을 하고 있으며 사실상 모즈타바가 이들 부동산을 통제하고 있다는 의혹을 최근 잇따라 제기한 바 있습니다.블룸버그는 2024년부터 미국 호텔 체인 힐튼이 운영하는 안사리 소유의 프랑크푸르트 호텔과 관련해서는 프랑크푸르트 시 당국이 이란과 연관된 자본이 어떻게 이 지역 호텔 산업으로 유입됐는지를 들여다보고 있다고도 전했습니다.안사리는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계 의혹으로 작년 10월 영국 정부의 제재 대상에 오른 인물입니다.그는 그러나 모즈타바와 어떠한 재정적, 개인적인 관계도 맺고 있지 않으며 IRGC와도 무관하다고 주장하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)