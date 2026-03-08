뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경기 화성 동탄서 '보복 대행' 테러한 20대 구속

정지연 기자
작성 2026.03.08 19:34 조회수
경기 화성 동탄서 '보복 대행' 테러한 20대 구속
경기 화성에서 금전을 받고 남의 집에 대신 테러해 주는 '보복 대행'을 한 20대가 구속됐습니다.

경기 화성동탄경찰서에 따르면 수원지방법원은 오늘(8일) 재물손괴, 주거침입, 명예훼손 등 혐의를 받는 20대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 발부했습니다.

A 씨는 지난 4일 밤 8시 반쯤 화성 동탄신도시 한 아파트 4층 세대 현관문에 붉은색 래커칠 및 본드칠을 하고 음식물 쓰레기를 투척한 혐의를 받습니다.

피해 세대 내에 거주하는 사람에 대한 허위 사실이 담긴 유인물 30여 장을 현장 곳곳에 뿌리기도 한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 사건 발생 이틀 만인 지난 6일 오후 4시 20분쯤 대구시 주거지에 있던 A 씨를 긴급체포했습니다.

A 씨는 대출 안내 문자메시지를 받고 소액 대출을 받아오던 중 한 텔레그램 대화방을 소개받아 들어갔고, 그 안에서 "시키는 일을 해주면 대가를 지급하겠다"라는 말에 이번 일을 저지른 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 현금 70만 원을 이체받은 뒤 범행 도구를 준비해 동탄으로 이동, 범행 후 달아났습니다.

경찰은 A 씨의 상선이 최근 잇따라 발생한 보복 대행 사건들의 상선과 동일인으로 추정하고 이들 3개 사건 간 연관성을 수사하고 있습니다.

앞서 지난달 22일과 24일 각각 화성 동탄신도시와 군포시에서 비슷한 수법으로 보복 대행 사건을 벌인 20대들이 경찰에 붙잡혔습니다.

이들은 "텔레그램을 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 가상화폐를 받는 대가로 범행했다"라고 공통된 진술을 했습니다.

이 같은 보복 대행 사건은 경기 남부 지역에만 국한되지 않고 전국적으로 20건 이상 발생한 것으로 알려졌습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
정지연 기자 사진
정지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지