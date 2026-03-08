[날씨] 중부지방 비나 눈…"중서부 지역 대기질 나빠요"

휴일인 오늘(8일) 꽃샘추위가 나타났습니다.



월요일인 내일은 중부를 중심으로 비나 눈이 내리겠고요, 중서부 지역의 대기질은 나쁘겠습니다.



그럼 눈과 비가 얼마나 올지 살펴보겠습니다.



중부지방에 1cm 안팎의 눈이 예상되고요, 강원 내륙 지역에 1cm에서 최고 3cm, 강원 산지에도 최고 5cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



비로 내릴 때는 대부분 1mm 안팎이 예상되고요, 동해안을 따라서는 5mm 미만의 비가 예상됩니다.



중서부 지역의 대기질은 나쁘겠습니다.



북서 기류를 타고 국외 먼지가 유입되겠고요, 점차 남동진하면서 오후가 되면 전국 곳곳의 대기질이 탁해지겠습니다.



그럼 위성 영상으로 더 자세히 대기의 흐름을 살펴보겠습니다.



여전히 북서풍의 바람이 불어 들지만, 서풍에 가까워지면서 내일 아침 기온은 오늘보다 더 오르겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 1도로 영상권을 회복할 텐데요.



평년 기온에는 못 미치면서 계속 춥겠습니다.



낮 기온은 서울 8도, 대구는 11도 예상됩니다.



주 후반으로 가면서 낮 기온 두 자릿수까지 오르는 등 포근할 텐데요.



크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)