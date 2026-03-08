이 대통령 "집권세력 되었다고 마음대로 다 할 수 없어"

<앵커>



이재명 대통령이 SNS를 통해 "집권 세력이 됐다고 마음대로 다 할 수도 없고, 그래서도 안 될 것"이라고 밝혔습니다. 정부의 검찰 개혁안을 놓고 민주당 내에서 나오는 반발을 겨냥한 거 아니냐는 해석도 나옵니다.



김관진 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 어젯(7일)밤 SNS에 "대통령의 제일 큰 책임은 국민을 통합하는 것"이라며 "대통령이 되고 집권 세력이 되었다고 마음대로 다 할 수도 없고 그래서도 안 될 것"이라고 썼습니다.



또 "특정 개인이나 집단의 정치적 입지나 선거에서의 유불리가 국가의 미래나 국민의 편익에 앞설 수는 없다"고 강조했습니다.



청와대는 대통령의 평상시 정치 철학을 반영한 글이라고 설명했지만, 정치권에서는 정부가 국회로 송부한 중대범죄수사청법과 공소청법에 대한 여당 내 일각의 수정 요구와 관련된 발언이라는 해석도 나왔습니다.



앞서 지난 6일 국회 법제사법위원장인 추미애 민주당 의원은 정부안의 미흡함을 지적하면서 "당론이므로 수정이 안 된다는 당 관계자의 발언에 실망을 금할 수가 없다"고 비판했습니다.



그러자 한준호 의원이 "집권 여당 법사위원장이 대통령과 정부를 향해 공개적으로 각을 세우는 모습은 바람직하지 않다"고 직격하면서 공개 충돌했습니다.



정청래 대표는 오늘 기자회견에서 관련 질문을 받자, 물밑 조율을 하겠다는 입장을 밝혔습니다.



[정청래/민주당 대표 : 입법권은 당에 있기 때문에 저는 조율이 가능하다라고 생각하고요. 요란하지 않게, 물밑에서 잘 조율해서 잘 될 것이라고 생각합니다.]



국회 법사위는 이르면 이번 주 관련법 공청회를 열 예정인데 여권 내 이견이 더 불거질지 주목됩니다.



한편, 정청래 대표는 지방선거와 같이 치러지는 국회의원 재·보궐선거는 전략공천을 원칙으로 하겠다는 입장을 밝혔고, 민주당 공천관리위원회는 제주지사와 전북지사 후보는 단수 공천이 아닌 경선으로 선출한다고 발표했습니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 이승진)