오세훈 서울시장 후보 등록 안 했다…직접 낸 입장 보니

<앵커>



국민의힘에서는 오늘(8일)이 6·3 지방선거의 광역단체장 공천 신청 마감 날입니다. 하지만 야권의 유력 후보군으로 꼽히던 오세훈 서울시장이 당 지도부에 대한 항의의 뜻으로 공천을 신청하지 않았습니다. 공천관리위원회는 저녁 6시까지던 마감 시간을 밤 10시까지로 연장한 상황입니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



6·3 지방선거에 나설 걸로 예상돼 온 오세훈 서울시장이 오늘 저녁 6시에 마감된 국민의힘 후보 공천을 신청하지 않았습니다.



대신 오 시장은 조금 전, 당의 노선 정상화만이 패배를 승리의 길로 만들 수 있다며 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다고 밝혔습니다.



오 시장은 지난주 잇따라 메시지를 내 "당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 한, 후보 신청 접수와 경선이 무슨 의미가 있느냐"고 강조해 왔습니다.



[오세훈/서울시장 (그제) : 지방선거에서 서울을 비롯한 수도권의 경쟁력을 높이는 당의 노선이 무엇인지 (먼저 깊이 고민해야 합니다.)]



하지만 장동혁 대표를 비롯한 당 지도부가 별다른 반응을 보이지 않자 '공천 미신청'이라는 강수를 둔 겁니다.



그러자 당 공천관리위원회는 온라인 신청 시스템에 아직 접수하지 못한 신청자들이 있다며 신청 마감 시간을 오늘 밤 10시까지로 일단 연장한 상태입니다.



현재까지 국민의힘 서울시장 후보 공천에는 윤희숙 전 의원과 이상규 서울 성북을 당협위원장이 신청한 걸로 알려졌습니다.



그동안 후보군으로 거론됐던 나경원 의원은 "백의종군해 당 승리의 밀알이 되겠다"며, 신동욱 의원은 "당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다"며 불출마 뜻을 밝혔습니다.



국민의힘 경기지사 후보 공천에는 양향자 최고위원, 함진규 전 의원 등이, 부산시장에는 박형준 현 시장과 주진우 의원이 공천을 신청한 걸로 알려졌습니다.



내일 오후로 예정된 국민의힘 긴급 의원총회에서는 오 시장의 공천 미신청 상황과 당 지도부의 노선 전환 등을 놓고 격론이 벌어질 걸로 보입니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 서승현)