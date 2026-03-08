호주 "이란 공격받는 걸프 국가에 방어 지원 검토"

▲ 현지 시간 지난 1일 아랍에미리트 두바이의 한 창고가 이란의 공습을 받아 불타고 있다.

이란이 아랍에미리트(UAE) 등 걸프 국가들에 대한 공습을 지속하는 가운데 호주 정부가 걸프 국가들의 이란 공격 방어를 지원하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다.페니 웡 호주 외교부 장관은 현지 시간 8일 호주 공영 ABC 방송에서 "이번 전쟁에 참여하지 않는 여러 국가가 이란의 공격을 받아왔다"면서 "우리는 지원을 요청받았으며 이를 신중히 처리할 것"이라고 밝혔습니다.웡 장관은 이란의 미사일·무인기(드론) 공격으로부터 걸프 국가들을 보호하는 것을 지원한다는 뜻이냐는 질문에 "맞다"고 답했습니다.이어 "우리는 내가 밝힌 입장에 따라 이 문제를 처리할 것"이라면서 "우리는 이란을 공격하는 작전에 참여하지 않을 것이며, 이란에 지상군을 파병하지 않을 것임을 분명히 했다"고 설명했습니다.웡 장관은 호주가 걸프 국가들에 어떤 종류의 군사 지원을 제공할지는 언급을 피하면서도, 결정이 내려질 경우 투명하게 공개하겠다고 약속했습니다.또, 현재 중동에 머무르고 있는 호주인 11만 5천 명이 전례 없는 영사 지원상의 위기를 겪고 있다고 덧붙였습니다.호주는 미국·이스라엘의 이란 공습에 대해 이란 핵무기 개발을 막을 필요가 있다면서 지지하는 입장을 나타내 왔지만, 호주군의 공격 동참 가능성은 배제해 왔습니다.호주는 통상 중동에 약 100명의 소규모 병력을 두고 있으며, 이 중 대다수는 UAE의 알민하드 공군기지에 있습니다.또, 지난 4일 스리랑카 인근 공해상에서 이란 호위함 데나함을 어뢰로 공격, 침몰시킨 미 해군의 로스앤젤레스급 핵추진 잠수함 샬럿함에도 호주 군인 3명이 타고 있었습니다.이와 관련해 앤서니 앨버니지 총리는 이들 군인이 미국·영국과 잠수함 안보 동맹인 오커스(AUKUS) 훈련의 일환으로 샬럿함에 타고 있었다면서 이들이 데나함 공격에 직접 관여하지는 않았다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)