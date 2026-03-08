뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

소비자원, '두쫀쿠 안전주의보'…"알레르기·치아 손상 주의"

이성훈 기자
작성 2026.03.08 17:13 조회수
소비자원, '두쫀쿠 안전주의보'…"알레르기·치아 손상 주의"
최근 유행하는 '두바이 쫀득 쿠키'를 먹고 알레르기나 치아 손상 등 피해가 발생한 사례가 확인돼 소비자 주의가 요구됩니다.

한국소비자원은 오늘(8일) 안전사고 예방을 위해 두바이 쫀득 쿠키에 대한 소비자 안전주의보를 발령했다고 밝혔습니다.

소비자원에 따르면 지난 1월부터 2월까지 소비자위해감시시스템에 접수된 관련 위해 정보는 모두 23건이었습니다.

섭취 후 알레르기 증상이 발생한 사례가 11건으로 가장 많았고, 소화계통 장애 5건, 이물질 혼입으로 인한 치아 손상 4건 등이 뒤를 이었습니다.

두바이 쫀득 쿠키는 제조 과정에서 견과류 껍질이나 딱딱하게 뭉친 카다이프 등이 섞일 가능성이 있어 치아 파절 등 안전사고로 이어질 수 있습니다.

또, 밀과 우유, 견과류 등 알레르기 유발 물질이 포함돼 있어 섭취 시 주의가 필요합니다.

하지만 소비자원이 두바이 쫀득 쿠키 40개 제품의 온라인 판매 페이지를 조사한 결과, 알레르기 유발 물질 표시가 미흡하거나 아예 없는 판매처가 27곳으로 절반을 넘었습니다.

소비기한 표시가 미흡한 곳은 35곳, 원산지 표시가 미흡한 곳은 16곳으로 나타났습니다.

중고 거래 플랫폼에서 개인이 영업 신고 없이 식품을 만들어 판매하거나 재판매하는 행위는 식품위생법상 금지돼 있습니다.

소비자원은 '두바이 쫀득 쿠키 온라인 판매 시 주의사항'을 제작해 판매업체에 배포할 계획입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지