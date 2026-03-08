민주당, 한동훈 '윤이었어도 코스피 6,000' 발언 맹공

▲ 한동훈 전 국민의힘 대표가 7일 부산 북구 구포시장의 한 족발집을 찾아 방문 기념 메시지를 적고 있다.

더불어민주당은 '윤석열 전 대통령도 코스피 5,000~6,000을 찍었을 것'이라는 국민의힘 한동훈 전 대표 발언에 대해 "코스피도 민심도 허세에 반응하지 않는다"고 반박했습니다.김현정 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 "코리아 디스카운트의 핵심은 윤석열과 그 일당"이라며 이렇게 비판했습니다.김 원내대변인은 "윤석열 재임 기간 코스피 최고 종가는 2024년 7월 기록한 2,891포인트"라며 "그나마도 비상계엄이 선포된 직후 시장은 곧바로 무너졌다"고 쏘아붙였습니다.그러면서 "최근 코스피 상승은 반도체 사이클 하나로 설명할 수 없다"며 "상법 개정, 밸류업 정책, 주주 보호 강화처럼 코리아 디스카운트를 걷어낼 제도 개혁 기대가 함께 시장을 끌어올린 결과"라고 강조했습니다.이어 "국민의힘은 필리버스터까지 벌이며 1·2·3차 상법 개정을 결사 저지해 왔던 장본인"이라고 지적했습니다.같은 당 박지혜 대변인도 국회 브리핑에서 한 전 대표의 발언을 두고 "코리아 디스카운트의 주범이자 시장을 도륙했던 장본인이 코스피 6,000 돌파를 견인했을 것이라는 허구적 명제"라고 강조했습니다.박 대변인은 "상대 진영이라는 이유만으로 정당한 국정 성과조차 부정하고 갈라치기에 몰두하는 행태야말로 자신이 그토록 경계하던 '뺄셈 정치'의 표본 아닌가"라며 "(윤석열 전 대통령이) '계속 정치를 했더라면'이라는 가정은 내란으로 인한 국민 상처와 트라우마에 전혀 공감하지 못하고 있다는 자백"이라고 공세를 펼쳤습니다.앞서 한 전 대표는 어제(7일) 부산을 찾아 "윤석열 전 대통령이 계엄을 하지 않고 아직 정치하고 있었으면 역시 5,000, 6,000을 찍었을 가능성이 있다, 그래서 대단히 안타깝다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)