삼성 후라도, 파나마 선발로 푸에르토리코전 역투

▲ 역투하는 후라도

프로야구 삼성 라이온즈의 외국인 투수 아리엘 후라도가 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 파나마 선발 투수로 출전해 최고의 투구를 펼쳤습니다.후라도는 오늘 푸에르토리코 산후안 이람 비토른 스타디움에서 열린 WBC 조별리그 A조 푸에르토리코와 경기에 선발 등판해 5이닝 3피안타 무사사구 4탈삼진 무실점으로 호투했습니다.그는 미국 메이저리그(MLB)에서 주축으로 뛰는 정상급 타자들을 상대로 안정적인 투구를 했습니다.1회초 윌리 카스트로(콜로라도 로키스)를 헛스윙 삼진, 엘리오트 라모스(샌프란시스코 자이언츠)를 우익수 뜬 공, 놀런 에러나도(애리조나 다이아몬드백스)를 유격수 땅볼로 잡아내며 삼자범퇴로 막았습니다.2회엔 카를로스 코르테스(애슬레틱스)에게 우전 안타를 내줬으나 다렐 에르나이스(오클랜드)를 우익수 뜬 공, 에디 로사리오(애틀랜타 브레이브스)를 2루수-유격수-1루수로 이어지는 병살타로 잡아내 실점 위기에서 탈출했습니다.후라도는 0대 0으로 맞선 3회 에마누엘 리베라(볼티모어 오리올스)에게 우익선상 2루타를 허용해 무사 2루 위기에 몰렸으나 크리스티안 바스케스(미네소타 트윈스)와 브라이안 토레스(세인트루이스 카디널스)를 연속 헛스윙 삼진으로 돌려세운 뒤 카스트로를 중견수 뜬공으로 유도하며 무실점 행진을 이어갔습니다.4회말 수비에선 라모스와 에러나도, 코르테스를 모두 맞혀 잡으며 삼자범퇴를 기록했습니다.파나마는 0대 0으로 맞선 5회초 공격에서 2019년 KBO리그 NC 다이노스에서 뛰었던 크리스티안 베탄코트가 원아웃 1루에서 우중간 적시 2루타를 치면서 선취점을 뽑았습니다.이후 루이스 카스티요의 우익선상 적시 2루타로 추가점을 얻어 2대 0으로 달아났습니다.후라도는 5회말에도 등판해 상대 타선을 꽁꽁 묶었고, 2대 0 리드를 이어간 6회말 수비에서 교체됐습니다.파나마는 후라도의 호투에도 뼈아픈 패배를 기록했습니다.파나마는 2대 1로 앞선 9회말 수비에서 동점을 허용한 뒤 연장 10회초 승부치기에서 한 점을 얻어 3대 2로 앞서 갔습니다.그러나 10회말 수비에서 동점을 허용한 뒤 에르나이스에게 역전 끝내기 좌월 솔로 홈런을 내줘 4대 3으로 졌습니다.파나마는 2패를 안았고, 푸에르토리코는 2승째를 거뒀습니다.같은 조 캐나다는 같은 장소에서 열린 콜롬비아와 경기에서 8대 2로 승리해 첫 승을 신고했습니다.네덜란드는 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 D조 니카라과와 경기에서 4대 3으로 역전승해 1패 뒤 첫 승을 기록했습니다.네덜란드는 3대 1로 뒤진 9회말 투아웃에서 세단 라파엘라(보스턴 레드삭스)의 중전 안타로 살아난 뒤 후속타자 산더르 보하르츠(샌디에이고 파드리스)가 3루를 맞고 튀는 행운의 2루타로 2, 3루 기회를 만들었습니다.이후 오지 올비스(애틀랜타)가 오른쪽 담장을 넘기는 끝내기 3점 홈런을 치며 짜릿한 승리를 거뒀습니다.같은 조 베네수엘라는 이스라엘에 11대 3으로 대승해 2승을 거뒀습니다.지난해 KBO리그 kt wiz에서 뛰었던 엔마누엘 데 헤이수스는 베네수엘라 선발로 등판해 5이닝 2피안타 무사사구 8탈삼진 1실점 하며 승리 투수가 됐습니다.5대 1로 앞선 6회부터는 2023년부터 2024년까지 한화 이글스에서 뛴 리카르도 산체스가 등판해 2이닝 2피안타 1홈런 1실점을 기록했습니다.이탈리아는 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 B조 브라질과 경기에서 8대 0으로 완승해 첫 승을 기록했습니다.브라질은 2패로 조 최하위로 밀렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)