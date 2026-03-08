중국 왕이, 이란 사태에 "일어나선 안될 전쟁"…중미관계엔 안정 기대

▲ 왕이 중국 외교부장

중국 외교사령탑이 미국과 이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁에 대해 "일어나서는 안 될 전쟁"이라며 즉각적인 휴전과 정치적 해결을 촉구했습니다.왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 오늘 오전 전국인민대표대회(전인대) 외교 분야 기자회견에서 중동 충돌에 대해 "이를 한마디로 정리하면 바로 휴전과 전쟁 중단"이라며 이렇게 말했습니다.왕 부장은 "중동이 전쟁의 불길에 휩싸인 상황에서 말하고 싶은 것은 이것이 본래 일어나서는 안 될 전쟁이며 누구에게도 이익이 되지 않는 전쟁이라는 점"이라고 말했습니다.그러면서 "역사는 무력으로는 문제를 해결할 수 없다는 사실을 반복해서 보여줬다"며 "무력 충돌은 새로운 증오와 위기를 낳을 뿐"이라고 지적했습니다 왕 부장은 이란과 중동 문제 해결을 위한 기본 원칙으로 국가 주권 존중, 무력 남용 반대, 내정 불간섭, 정치적 해결을 제시했습니다.왕 부장은 "주권은 현 국제질서의 기초로, 이란과 걸프 지역 국가들의 주권과 안전, 영토 보전은 모두 존중받아야 한다"고 말했습니다.이어 "힘이 강하다고 해서 반드시 도리가 강한 것은 아니"라며 "세계가 약육강식의 정글 법칙으로 돌아가서는 안 된다"고 강조했습니다.그러면서 "각국은 가능한 한 빨리 협상 테이블로 돌아와 평등한 대화를 통해 갈등을 해결해야 한다"며 "특히 주요국들은 건설적인 역할을 해야 한다"고 말했습니다.왕 부장은 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞둔 상황에서 미중 관계에 대해서는 협력을 강조했습니다.왕 부장은 "중미 관계는 세계에 큰 영향을 미치는 만큼 양국이 서로 교류하지 않으면 오해와 오판이 생기고 결국 충돌과 대립으로 이어질 수 있다"고 말했습니다.왕 부장은 "중국과 미국은 모두 대국이기 때문에 서로를 바꿀 수는 없지만 서로를 대하는 방식은 바꿀 수 있다"며 "상호 존중을 바탕으로 평화 공존의 원칙을 지키고 협력과 상생을 추구해야 한다"고 강조했습니다.그는 양국 정상의 소통이 관계 안정에 중요한 역할을 하고 있다며 "양국 정상은 최고 수준에서 좋은 교류를 유지해 왔고 이는 중미 관계의 개선과 발전에 중요한 전략적 보장이 되고 있다"고 말했습니다.이어 "올해는 중미 관계에서 중요한 해가 될 것"이라며 "고위급 교류 일정도 이미 논의되고 있는 만큼 양측이 충분한 준비를 하고 이견을 관리해야 한다"고 강조했습니다.왕 부장은 "중국의 태도는 항상 적극적이고 개방적이며 중요한 것은 미국도 같은 방향으로 나아가는 것"이라며 "양국이 진정성과 신뢰를 바탕으로 협력 목록을 늘리고 문제 목록을 줄여나간다면 2026년이 중미 관계가 건강하고 안정적으로 발전하는 상징적인 해가 될 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)