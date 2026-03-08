피겨 허지유, 주니어 세계선수권 7위…시마다 4연패

▲ 피겨 허지유

피겨 스케이팅 여자 싱글 기대주 허지유(서울특별시빙상경기연맹)가 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 세계선수권대회에서 7위에 올랐습니다.허지유는 오늘 에스토니아 탈린 톤디라바 아이스홀에서 열린 대회 여자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 61.44점, 예술점수(PCS) 56.95점, 총점 118.39점을 받았고, 쇼트 프로그램 점수 62.16점을 합해 최종 총점 180.55점을 기록했습니다.이날 허지유는 7개 점프 과제 중 4개 점프에서 어텐션(에지 사용주의) 판정을 받는 등 점프 도약 과정에서 개선해야 할 과제를 남겼습니다.그는 쇼트 프로그램을 포함해 이번 대회에서 시도한 모든 콤비네이션 점프에서 어텐션이 떴습니다.같은 대회에 출전한 김유성(수리고)은 최종 총점 175.90점으로 13위에 올랐습니다.시마다 마오(일본)는 208.91점으로 우승해 주니어 세계선수권대회 4연패를 달성했습니다.하나 배스(호주)는 205.39점으로 은메달, 오카 마유코(일본)는 197.17점으로 동메달을 차지했습니다.(사진=ISU 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)