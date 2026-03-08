뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

피겨 허지유, 주니어 세계선수권 7위…시마다 4연패

유병민 기자
작성 2026.03.08 09:54 조회수
피겨 허지유, 주니어 세계선수권 7위…시마다 4연패
▲ 피겨 허지유

피겨 스케이팅 여자 싱글 기대주 허지유(서울특별시빙상경기연맹)가 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 세계선수권대회에서 7위에 올랐습니다.

허지유는 오늘 에스토니아 탈린 톤디라바 아이스홀에서 열린 대회 여자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 61.44점, 예술점수(PCS) 56.95점, 총점 118.39점을 받았고, 쇼트 프로그램 점수 62.16점을 합해 최종 총점 180.55점을 기록했습니다.

이날 허지유는 7개 점프 과제 중 4개 점프에서 어텐션(에지 사용주의) 판정을 받는 등 점프 도약 과정에서 개선해야 할 과제를 남겼습니다.

그는 쇼트 프로그램을 포함해 이번 대회에서 시도한 모든 콤비네이션 점프에서 어텐션이 떴습니다.

같은 대회에 출전한 김유성(수리고)은 최종 총점 175.90점으로 13위에 올랐습니다.

시마다 마오(일본)는 208.91점으로 우승해 주니어 세계선수권대회 4연패를 달성했습니다.

하나 배스(호주)는 205.39점으로 은메달, 오카 마유코(일본)는 197.17점으로 동메달을 차지했습니다.

(사진=ISU 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지