부산 찾은 한동훈 "국힘 역할 못 해…보수 재건"

▲ 한동훈 전 국민의힘 대표가 7일 부산 북구 구포시장의 한 분식집을 찾아 상인들을 만나고 있다.

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 지난달 대구 민생 행보에 이어 이번엔 부산을 찾았습니다.한 전 대표는 부산시장 선거에 출마할 것으로 보이는 전재수 민주당 의원의 지역구를 방문해 자신과 친한동훈계 인사를 징계한 장동혁 지도부를 비판했습니다.부산 북구 구포시장을 방문한 한 전 대표는 "부산은 언제나 역전승의 상징"이라며 "보수 재건은 보수 정치인 당선을 위해서가 아니라 대한민국을 균형 있게 발전시켜 우리 모두 잘살기 위함"이라고 말했습니다.통일교 금품 수수의혹이 불거졌지만 부산 시장 민주당 후보로 전 의원이 유력하단 전망에 대해선 "보수가 궤멸 위기에 있고, 제1야당(국민의힘)이 역할을 못 해서 그런 일이 벌어지는 것"이라며 "예전 같으면 그런 문제가 드러나면 이런 자리에 나선다고 얼굴을 들이밀지 못했을 것"이라고 지적했습니다.전 의원이 부산시장 선거에 나서면서 부산 북구갑에서 국회의원 보궐선거가 진행될 경우 출마 의사를 묻는 말에는 "정치인에게 여러 해석이 있을 수 있지만 보수 재건에 집중하겠다"며 "선거 일정이 나온 것도 아니지 않느냐"고 말을 아꼈습니다.한 전 대표는 1시간 반가량 구포시장을 돌며 상인들과 만난 뒤 곧장 부산 금정구 온천천으로 자리를 옮겨 시민들과 함께 산책로를 걸으며 소통했습니다.(사진=연합뉴스)