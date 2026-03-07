'걸프 해역' 선박들, 이란 공격 피하려 위장…"우리는 중국 배"

▲ 2월 16일 이란 이슬람혁명수비대 공식 웹사이트가 공개한 걸프해역 군사훈련 사진

걸프만과 인근 해역을 지나는 선박들이 이란의 공격을 피하기 위해 중국 배로 위장하고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 6일 보도했습니다.FT가 해상 교통 데이터 플랫폼 '마린트래픽' 데이터를 분석한 결과, 최근 일주일간 선박 최소 10척이 선박 자동 식별 장치(트랜스폰더)에 입력하는 목적지 신호를 '중국인 선주', '전원 중국인 선원', '중국인 선원 탑승' 등으로 변경했습니다.로이드시장협회(LMA)에 따르면 현재 약 1천 척의 선박이 걸프만과 그 인근 해역에 발이 묶여 습니다.이란은 걸프만 입구의 호르무즈 해협뿐 아니라 쿠웨이트 인근 해역에서도 민간 선박에 대한 공격을 벌이고 있습니다.선박의 트랜스폰더 신호는 주로 선장 관리하에 인근 선박과 통신해 충돌을 방지하는 목적으로 쓰이는데, '목적지' 입력란은 쉽게 수정할 수 있습니다.트랜스폰더 신호를 변경하는 선박은 컨테이너선부터 유조선까지 다양하며, 화물을 가득 실은 배와 빈 배가 섞여 있다고 FT는 전했습니다.해운 데이터 플랫폼 케플러의 분석가 매튜 라이트는 "선원들이 특정 항구, 목적지, 또는 국적과의 연관성을 숨기려고 하면서 일종의 기만술이 동원되고 있다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)