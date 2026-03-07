[날씨/XR] '꽃샘추위' 기온 뚝…"아침까지 추워요"

꽃샘추위가 찾아오며 오늘(7일), 마치 계절이 겨울로 돌아간 듯 추웠습니다.



무주 설천봉의 기온이 무려 영하 12.4도까지 떨어졌는데요.



오늘 자세한 아침 기온 확인해 보시면 대부분 지역의 기온이 0도 아래로 떨어졌고, 파주와 대관령의 기온이 영하 6도 아래까지 곤두박질쳤습니다.



이러한 꽃샘추위는 내일 아침까지 이어지겠는데요.



지금 보라색으로 보이는 영하 35도의 차고 건조한 공기가 우리나라 상공을 뒤덮고 있고, 내일 오후부터는 찬 공기가 동쪽으로 빠져나가면서 추위가 조금은 잦아들 전망입니다.



현재 위성 영상도 확인해 보시면 찬 공기가 한반도를 뒤덮고 있어 구름 없이 대체로 맑은 날씨가 이어지고 있는데요.



내일까지 찬 공기의 영향으로 전국 하늘 대체로 맑게 이어지겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 영하 3도로 오늘과 비슷하겠고, 태백은 영하 6도, 찬 바람에 체감 온도는 영하 9도까지 떨어지겠습니다.



내일 낮 기온은 서울이 8도, 부산 11도로 오늘보다는 기온이 조금 높게 올라서겠습니다.



이번 주말까지는 추위가 이어지겠는데요.



다음 주 월요일부터는 차차 평년 기온을 회복하겠지만, 당분간 아침 기온이 0도 안팎으로 일교차가 매우 크게 벌어지기 때문에 환절기 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



(임은진 기상캐스터)