뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

항복 요구는 "거부"…걸프국 공격은 "중단"

박예린 기자
작성 2026.03.07 22:30 조회수
PIP 닫기
<앵커>

앞서 보신 트럼프 대통령의 항복 요구를 이란 대통령은 단호히 거부했습니다. 다만, 그동안 이란의 공격을 받았던 걸프 국가들에 대해서는 사뭇 다른 태도를 보였습니다.

그 배경은 박예린 기자가 설명합니다.

<기자>

현지 시간 7일 오전, 마수드 페제시키안 이란 대통령은 국영TV 연설에서 트럼프 미국 대통령의 무조건 항복 요구를 단호하게 거부했습니다.

[마수드 페제시키안/이란 대통령 : 결코 굴복할 생각이 없습니다. 그들의 항복 소망은 무덤까지 가져가야 할 것입니다.]

이보다 하루 전에는 "이란 국민을 과소평가하고 분쟁을 촉발한 자들을 명시해야 한다"며, 미국과 이스라엘의 전쟁 책임을 분명히 할 것도 요구했습니다.

드론과 미사일 공격으로 걸프 지역 국가들을 공격한 것에 대해서는 해당 국가들에 적대감이 없다며 사과의 뜻을 내비쳤습니다.

자신을 포함한 이란의 임시지도자위원회가 걸프 국가에 대한 추가적인 군사 공격도 중단하기로 결정했다고 밝혔습니다.

[마수드 페제시키안/이란 대통령 : 우리는 이웃 국가들에 대해 어떤 공격도 할 의도가 없습니다. 제가 늘 말해왔듯이 그들은 우리의 형제들입니다.]

페제시키안 대통령은 전쟁 발발 이후 처음으로 "일부 국가들이 종전을 위한 중재 시도를 시작했다"고 밝히기도 했는데, 미국의 항복 요구를 거부한 반면, 주변국에 대해 유화적 태도로 전환해 지역 내 고립을 피하고 전쟁 장기화로 고통이 커지고 있는 걸프 국가들을 앞세워 외교 공간을 열기 위한 것으로 풀이됩니다.

이런 가운데 러시아가 이란에 중동 내 미군 시설과 군 배치 등 군사 정보를 제공하는 방식으로 이번 전쟁에 관여한 정황이 있다고 워싱턴포스트가 보도했습니다.

러시아 정부는 이란에 군사 정보를 제공한 사실이 없다며 보도를 부인했습니다.

(영상편집 : 남 일, 디자인 : 조수인)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지