항복 요구는 "거부"…걸프국 공격은 "중단"

앞서 보신 트럼프 대통령의 항복 요구를 이란 대통령은 단호히 거부했습니다. 다만, 그동안 이란의 공격을 받았던 걸프 국가들에 대해서는 사뭇 다른 태도를 보였습니다.



현지 시간 7일 오전, 마수드 페제시키안 이란 대통령은 국영TV 연설에서 트럼프 미국 대통령의 무조건 항복 요구를 단호하게 거부했습니다.



[마수드 페제시키안/이란 대통령 : 결코 굴복할 생각이 없습니다. 그들의 항복 소망은 무덤까지 가져가야 할 것입니다.]



이보다 하루 전에는 "이란 국민을 과소평가하고 분쟁을 촉발한 자들을 명시해야 한다"며, 미국과 이스라엘의 전쟁 책임을 분명히 할 것도 요구했습니다.



드론과 미사일 공격으로 걸프 지역 국가들을 공격한 것에 대해서는 해당 국가들에 적대감이 없다며 사과의 뜻을 내비쳤습니다.



자신을 포함한 이란의 임시지도자위원회가 걸프 국가에 대한 추가적인 군사 공격도 중단하기로 결정했다고 밝혔습니다.



[마수드 페제시키안/이란 대통령 : 우리는 이웃 국가들에 대해 어떤 공격도 할 의도가 없습니다. 제가 늘 말해왔듯이 그들은 우리의 형제들입니다.]



페제시키안 대통령은 전쟁 발발 이후 처음으로 "일부 국가들이 종전을 위한 중재 시도를 시작했다"고 밝히기도 했는데, 미국의 항복 요구를 거부한 반면, 주변국에 대해 유화적 태도로 전환해 지역 내 고립을 피하고 전쟁 장기화로 고통이 커지고 있는 걸프 국가들을 앞세워 외교 공간을 열기 위한 것으로 풀이됩니다.



이런 가운데 러시아가 이란에 중동 내 미군 시설과 군 배치 등 군사 정보를 제공하는 방식으로 이번 전쟁에 관여한 정황이 있다고 워싱턴포스트가 보도했습니다.



러시아 정부는 이란에 군사 정보를 제공한 사실이 없다며 보도를 부인했습니다.



