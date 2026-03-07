"군대에 주소 넘기겠다"…젤렌스키 협박 발언 논란

▲ 젤렌스키 대통령

젤렌스키 우크라이나 대통령이 오르반 빅토르 헝가리 총리를 겨냥한 폭력 암시 발언으로 논란을 일으켰습니다.그동안 젤렌스키 대통령을 일방적으로 감싼 유럽연합(EU)도 회원국 정상에 대한 협박이라며 이례적으로 질책했습니다.폴리티코 등에 따르면 문제의 발언은 지난 현지시간 5일 우크라이나 내각회의 이후 기자회견에서 나왔습니다.젤렌스키 대통령은 EU 대출 문제를 두고 "EU의 한 사람이 900억유로, 또는 첫 지급을 막지 않길 바란다"며 "그렇지 않다면 그 사람 주소를 우리 군대, 병사에게 넘기겠다. 그 사람에게 전화를 걸어 그들 언어로 얘기하도록 하겠다"고 말했습니다.이 발언은 EU의 우크라이나 지원에 반대하는 오르반 총리에게 우크라이나 군인을 보내서라도 대출을 받겠다는 의미로 해석됐습니다.헝가리 정부는 젤렌스키의 위협이 선을 넘었다고 비난했습니다.코바치 졸탄 헝가리 정부 대변인은 "단지 900억유로 추가 무기 패키지를 지원하지 않는다는 이유로 우크라이나 군인들에게 그 사람 주소를 넘기겠다는 건 외교가 아니라 노골적 협박"이라고 말했습니다.그동안 양국 갈등에 우크라이나 편을 들어온 EU 집행위원회도 "EU 회원국을 향한 협박은 안 된다"며 젤렌스키를 비판했습니다.올로프 길 EU 집행위 대변인은 6일 브리핑에서 "젤렌스키 대통령의 발언과 관련해 그런 식의 언어는 용납할 수 없다는 점을 분명히 한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)