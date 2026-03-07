조현, 바레인 외교장관에 "우리 국민 120명 귀국 희망" 지원 요청

▲ 조현 외교부 장관
조현 외교부 장관은 압둘라티프 빈 라시드 알 자야니 바레인 외교장관과 전화 통화를 갖고 현지에서 귀국을 희망하는 우리 국민에 대한 지원을 요청했습니다.
외교부는 두 장관이 최근 중동 상황에 대해 논의했다면서 이같이 전했습니다.
압둘라티프 장관은 최근 이란의 공격으로 바레인 내 공항, 정유시설, 호텔 등 각종 민간 시설이 큰 피해를 입었으며, 걸프협력이사회 회원국들의 피해 역시 심각하다고 하면서, 이에 대한 우리측의 관심과 지지를 요청하였습니다.
조 장관은 민간인 사상자와 민간 시설 피해에 대해 위로와 연대의 뜻을 전했습니다.
또 최근 중동 지역에서 군사적 충돌이 지속되는 가운데, 민간인과 민간 시설에 대한 피해가 확대되고 있는 상황에 대해 깊은 우려를 표하며, 더 이상의 인명 피해가 발생하지 않고 현 상황이 조속히 안정되기를 기대한다고 말했습니다.
조 장관은 이어 현재 바레인에 체류중인 우리 국민 약 120명이 조속한 귀국을 희망하고 있다고 설명하고, 우리 국민의 신속하고 안전한 귀국을 위해 바레인 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했습니다.
양 장관은 올해 수교 50주년을 맞는 양국 관계를 평가하고, 중동 지역 평화와 안정 회복을 위한 협력을 이어나가기로 했습니다.
