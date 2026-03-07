조현, 바레인 외교장관에 "우리 국민 120명 귀국 희망" 지원 요청

▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관은 압둘라티프 빈 라시드 알 자야니 바레인 외교장관과 전화 통화를 갖고 현지에서 귀국을 희망하는 우리 국민에 대한 지원을 요청했습니다.외교부는 두 장관이 최근 중동 상황에 대해 논의했다면서 이같이 전했습니다.압둘라티프 장관은 최근 이란의 공격으로 바레인 내 공항, 정유시설, 호텔 등 각종 민간 시설이 큰 피해를 입었으며, 걸프협력이사회 회원국들의 피해 역시 심각하다고 하면서, 이에 대한 우리측의 관심과 지지를 요청하였습니다.조 장관은 민간인 사상자와 민간 시설 피해에 대해 위로와 연대의 뜻을 전했습니다.또 최근 중동 지역에서 군사적 충돌이 지속되는 가운데, 민간인과 민간 시설에 대한 피해가 확대되고 있는 상황에 대해 깊은 우려를 표하며, 더 이상의 인명 피해가 발생하지 않고 현 상황이 조속히 안정되기를 기대한다고 말했습니다.조 장관은 이어 현재 바레인에 체류중인 우리 국민 약 120명이 조속한 귀국을 희망하고 있다고 설명하고, 우리 국민의 신속하고 안전한 귀국을 위해 바레인 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했습니다.양 장관은 올해 수교 50주년을 맞는 양국 관계를 평가하고, 중동 지역 평화와 안정 회복을 위한 협력을 이어나가기로 했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)