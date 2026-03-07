뉴스
미 외교지 "이 대통령 높은 지지율, 성과 중시하는 통치 방식 결과"

박예린 기자
2026.03.07
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 최근 여론조사에서 60%대의 높은 지지율을 보이는 배경에는 특유의 '일 중심' 국정운영 철학이 있다는 외신의 분석이 나왔습니다.

오늘(7일) 청와대에 따르면 현지시간 6일 미국 외교전문지 '더 디플로맷'은 '새로운 유형의 대통령 이재명, 국민도 지지' (Lee Jae-myung Is a New Kind of President - and South Koreans Approve)라는 제목의 해설 기사를 보도했습니다.

더 디플로맷은 "이 대통령의 높은 지지율은 단순히 취임 효과가 아니라 의례적 수사보다 실질 성과를 중시하는 통치 방식의 결과"라며 "중도 유권자들조차 일 중심 통치 방식이 보여주는 효율성을 높게 평가하고 있다"고 분석했습니다.

또 "이 대통령의 인기는 민주주의에서 말하는 '섬김의 리더십' (servant-leader philosophy)에 기반을 둔다"며 "취임 이후 이 대통령은 자신을 '국민이 특정 임무를 수행하도록 고용한 일꾼 혹은 용병'에 비유하며 겸손한 태도를 유지하고 있다"고 짚었습니다.

이어 "대통령의 역할을 국민 의지에 대한 높은 책임성을 지닌 공복으로 재정의함으로써 이 대통령은 정치적 연출이 아니라 행정적 역량이야말로 장기적으로 대통령직을 지탱하는 가장 지속 가능한 동력임을 보여주고 있다"고 했습니다.

더 디플로맷은 이 대통령의 집요한 정책 일관성, 실용주의적 외교, 파격적 소통 방식을 높은 지지율의 원천으로 꼽았습니다.

(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)
