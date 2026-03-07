중국 "올해 대졸자 1천270만명…AI가 고용 창출에 적극적 역할"

▲ 중국의 한 취업 박람회

중국 정부가 신규 일자리 창출에 인공지능, AI를 적극적으로 활용하겠다는 구상을 밝혔습니다.중국 인력자원·사회보장부 왕샤오핑 부장(장관)은 오늘 베이징에서 열린 제14기 전국인민대표대회(전인대) 4차 회의 민생 분야 기자회견에서 제15차 5개년 계획(2026∼2030년) 기간 중국 일자리 정책에 대한 질문에 이같이 밝혔습니다.중국에서는 청년 실업이 심각한 문제로 올해 1천270만명에 이를 것으로 예상되는 대학 졸업생을 위한 일자리 마련이 급선무인 상황입니다.왕 부장은 "고용 전반을 안정·호전시키는 데 자신감과 능력이 있다"면서도 "동시에 불확실하고 예측하기 어려운 요인이 늘고 있다. 고용 안정은 새로운 변화·도전에 직면했다"고 말했습니다.이어 올해 중점 업무과제 중 하나로 "일자리 친화적인 발전 방식을 수립해야 한다"며 "현재 AI가 급격히 발전하면서 고용에 심각한 영향을 끼치고 있으며 모두가 매우 주시하고 있다"고 했습니다.그러면서 "AI가 신규 일자리 창출 및 기존 일자리 역량 강화에 적극적인 역할을 하는 한편, 기술 진보와 민생 개선이 조화를 이루는 포용적 발전을 추진하기 위해 관련 정책을 연구하고 있다"고 강조했습니다.리창 총리의 올해 업무보고에 따르면 중국 정부는 올해 도시 실업률 5.5% 내외, 도시 신규 일자리 1천200만 개 이상 증가 등의 목표를 설정한 상태입니다.(사진=신화통신, 연합뉴스)