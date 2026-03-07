[D리포트] 배우 이재룡, 음주운전 후 중앙분리대 '쾅'…CCTV에 찍힌 순간

흰색 승용차 한 대가 교차로에서 우회전하더니, 곧이어 중앙 분리대를 잇달아 들이받으며 그대로 주행합니다.



어젯밤 11시쯤 배우 이재룡 씨가 몰던 승용차가 서울 강남구 청담역 인근 CCTV에 포착된 장면입니다.



사고 후 이 씨는 경찰에 신고하지 않은 채 자신의 집에 차량을 주차한 뒤, 지인 집으로 이동했다가 오늘 새벽 2시쯤 경찰에 검거됐습니다.



당시 이 씨의 혈중알코올 농도는 면허 정지 수준으로 전해졌습니다.



경찰은 이 씨 차량의 동승자 탑승 여부는 확인해 줄 수 없다고 밝혔습니다.



이 씨의 음주운전 적발은 이번이 두 번째로, 지난 2003년에도 음주운전 사고를 내고 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허가 취소됐습니다.



앞서 2019년에는 서울 강남에서 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에 송치되기도 했습니다.



서울 강남경찰서는 차량 블랙박스와 인근 CCTV 영상을 토대로 사고 경위를 조사하고, 이 씨를 사고 후 미조치 등 도로교통법 위반 혐의로 입건해 조사 중이라고 밝혔습니다.



(취재 : 제희원 / 영상취재 : 양지훈 / 영상편집 : 안여진 / 제작 : 디지털뉴스부)