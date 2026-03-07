미국 "침몰 이란 군함 생존자들 송환 말라"…스리랑카 압박

▲ 스리랑카 해군 선원들이 스리랑카 영해 밖에서 침몰한 이란 선원들을 IRIS 데나함에서 구출하고 있다.

스리랑카 정부가 자국 인근 공해에서 미군 공격으로 침몰한 이란 군함 생존자들을 구조하고 다른 이란 군함의 정박을 수락한 가운데 미국이 이들 군함의 탑승자를 이란으로 송환하지 말라며 스리랑카 정부를 압박하는 것으로 알려졌습니다.현지시간 7일 로이터통신이 입수한 미 국무부 전문에 따르면 제인 하웰 주스리랑카 미국대사대리는 격침된 이란 호위함 데나함 생존자들과 스리랑카 정부가 접수한 이란 보급함 부셰르함 승조원들을 이란으로 송환해서는 안 된다고 스리랑카 측에 요구했습니다.국무부는 전문에서 이란이 이들을 송환받아 선전 목적으로 이용하려는 시도를 스리랑카 정부가 최소화해야 한다고 강조했습니다.하웰 대사대리는 또 스리랑카를 관할하는 레우벤 아자르 주인도 이스라엘 대사에게도 스리랑카가 승조원들을 이란으로 보낼 계획이 없다고 말한 것으로 나타났습니다.이에 레우벤 대사는 하월 대사대리에게 이란 군함 승조원들의 '전향'을 권유하기 위해 접촉하고 있는지 물었다고 전문은 전했습니다.전문에 따르면 부셰르함은 전쟁이 끝날 때까지 스리랑카 당국의 관할 아래 있을 예정입니다.앞서 지난 4일 스리랑카 남쪽 40㎞ 해상에서 데나함이 미군 잠수함의 어뢰 공격으로 침몰하자 스리랑카 해군은 해상에서 사망자 시신 87구를 수습하고 생존한 승조원 32명을 구조했습니다.이어 지난 5일 콜롬보 부근 스리랑카 배타적경제수역(EEZ)에 있다가 엔진 문제를 들어 구조를 요청한 부셰르함을 받아들여 스리랑카 동부 트링코말리항에 수용했습니다.스리랑카 해군에 따르면 부셰르함 승조원 중 204명은 콜롬보 인근 해군기지로 이송돼 입국 절차와 건강 검진을 받았습니다.나머지 승조원 15명은 스리랑카 해군의 도움을 받아 부셰르함 기관 고장을 수리하기 위해 배에 남아 있다고 AP 통신은 전했습니다.스리랑카 해군은 부셰르함이 추후 통보가 있을 때까지 스리랑카 관할에 있을 것이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)