유가 폭등에 고용 충격까지…미국 '스태그플레이션' 우려 부상

▲ 미 플로리다주 한 채용박람회의 구직자

국제유가가 배럴당 90달러대로 치솟은 가운데 미국의 2월 일자리가 예상 밖으로 급감한 것으로 나타나면서 월가 안팎에서 1970년대식 스태그플레이션(고물가 속 경기 침체) 진입을 우려하는 목소리가 커지고 있습니다.이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어 200달러대에 도달할 수 있다는 경고까지 나오는 가운데 고유가가 인플레이션 상승은 물론 세계 경제에 충격을 줄 수 있다는 전망입니다.월가 주요 은행과 전문가들은 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가의 배럴당 100달러 돌파가 임박했다고 보고 있습니다.봉쇄가 장기화할 경우 유가가 배럴당 150달러, 나아가 200달러를 향할 수도 있다는 겁니다.골드만삭스는 지난 4일 2분기 브렌트유 가격 전망을 배럴당 76달러로, 서부텍사스산원유(WTI) 가격을 배럴당 71달러로 각각 상향했습니다.골드만삭스는 이 같은 전망이 낙관론을 전제로 한 것이라면서 "호르무즈 해협 통과 물량이 5주 더 (사실상 봉쇄 상태인) 현 수준에 머문다면 브렌트유 가격은 배럴당 100달러에 달할 가능성이 높다"라고 예측했습니다.이런 전망이 무색하게 브렌트유 선물(5월 인도분 기준) 가격은 6일 전장 대비 8.52% 급등한 배럴당 92.69달러에 마감해 배럴당 100달러선 도달을 눈앞에 뒀습니다.지난 2022년 3월 이후 최대 일간 상승 폭이었습니다.펜실베이니아대 와튼스쿨의 제러미 시겔 교수는 이날 CNBC에 출연해 "이번 주말 안에 돌파구가 마련되지 않는다면 다음 주 중 배럴당 100달러 유가를 보게 될 것"이라고 말했습니다.카타르의 사드 알카비 에너지부 장관은 이날 영국 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되면 2∼3주 이내에 유가가 배럴당 150달러로 치솟고, 세계 경제가 영향을 받을 것이라고 경고했습니다.유가 급등 경고 속에 2월 들어 미국의 일자리가 급감했다는 소식까지 겹치자 월가 안팎에선 스태그플레이션 우려가 커지고 있습니다.미 노동부 노동통계국은 오늘 2월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 9만2천명 감소했다고 밝혔습니다.이는 5만명 증가를 예상한 전문가 예상(다우존스 집계 기준)을 큰 폭으로 밑도는 수준입니다.실업률은 1월 4.3%에서 2월 4.4%로 상승했습니다.유럽에서는 미국의 고용지표가 나오기 전부터 스태그플레이션 경고가 나왔습니다.필리프 레인 유럽중앙은행(ECB) 수석이코노미스트는 지난 3일 FT 인터뷰에서 "에너지 가격 급등은 단기적으로 물가에 상방 압력을 가한다"며 "이 같은 분쟁이 경제활동에도 부정적 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다.이 같은 레인 이코노미스트의 발언은 스태그플레이션 경고로 받아들여졌고, 유럽에선 ECB가 추가로 금리를 인하할 거란 기대가 사라지고 다음번 정책 변화 행보로 금리 인상 가능성이 제기된 상태입니다.이란 전쟁이 발발하기 이전부터 월가 일각에서는 미국 역시 스태그플레이션 상황을 우려해야 한다는 경고가 나온 상태였습니다.아폴로 글로벌 매니지먼트의 토르스텐 슬록 수석 이코노미스트는 작년 말 내놓은 2026년 연간 경제전망 보고서에서 미국 경제의 단기 경제 전망에 대해 "무역 갈등, 이민 규제, 심화되는 'K자형'(양극화) 경제의 위험에 따른 성장 둔화가 3% 언저리에서 고착화된 인플레이션과 맞물려 미국 경제를 명백한 스태그플레이션 국면으로 몰아넣고 있다"라고 지적했습니다.애넥스 자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석 이코노미스트는 AP 통신에 "이번 (2월) 고용 지표는 좋게 포장할 방법이 없다"며 "유가 급등 속에 고용 감소까지 겹치면서 트레이더들은 스태그플레이션 리스크를 우려하게 될 것"이라고 내다봤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)