이정현 "개인 지지율 월등히 높으면 단수·우선공천 적극 검토"

▲ 국민의힘 이정현 공천관리위원장

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 6·3 지방선거 공천과 관련해 "정당 지지율 대비 개인 지지율이 월등히 높거나 재임 기간 뚜렷한 성과와 실적을 보여 지역 주민의 평가가 검증된 후보는 단수 추천이나 우선 공천도 적극 검토하겠다"고 밝혔습니다.이 위원장은 페이스북에 "이번 공천은 무엇보다 경쟁력과 실력을 기준으로 이뤄질 것"이라며 이같이 적었습니다.이 위원장은 "지역의 정치 지형과 선거 환경을 종합적으로 고려해 당세가 취약한 지역이나 전략적으로 중요한 지역, 또는 당의 미래를 위해 새로운 시도가 필요한 지역은 전략적 우선추천 공천도 검토할 수 있다"고 덧붙였습니다.이 위원장은 그러면서 "반대로 후보 신청자가 많은 지역에서는 치열한 경쟁을 통해 가장 경쟁력 있는 후보를 선발하겠다"며 "이번 공천은 누구를 위하거나 계파나 개인을 위한 공천이 아니다. 오직 국민을 위한, 선거에서 이기는 공천"이라고 했습니다.이 위원장은 "지선을 앞두고 당내 여러 의견과 논의가 있을 수 있지만 그 과정이 국민께 분열이나 갈등으로 비쳐서는 안 될 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)