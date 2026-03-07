서울 주유소 기름값 2천 원 갈까…상승폭은 둔화

▲ 주유소

정부가 가격 담합이나 매점매석 등 유가상승을 부추기는 행위에 대한 엄단에 나섰지만 주유소 기름값은 7일도 추가로 올랐습니다.국제유가 급등으로 가격 우상향은 당분간 불가피할 것이라는 예상이 나오지만, 오름폭은 전날에 비해 눈에 띄게 줄어들었습니다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천881.28원으로 전날보다 9.46원 올랐습니다.이미 휘발유보다 비싸진 경유는 전날보다 12.10원 오른 1천899.43원으로 1천900원에 육박했습니다.전국에서 가장 유가가 높은 서울의 경우 휘발유와 경유 모두 1천900원 중반대에 진입했습니다.서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 7.76원 오른 1938.04원이었습니다.경유 가격은 1천958.00원으로 4.38원 올랐습니다.그럼에도 유가 상승 폭은 전날보다 눈에 띄게 줄었습니다.전날 같은 시간대 휘발유가 전국 22원, 서울 27.5원 올랐으나 이날은 모두 한 자릿수 상승세를 보였습니다.경유는 전날 같은 시간대 전국 33.4원, 서울 38.9원 올랐으나 이날은 서울은 4원대, 전국은 12원대 수준이었습니다.주간으로도 주유소 기름값 상승세는 3주째 이어졌습니다.3월 첫째 주(1~5일) 전국 주유소 휘발유 평균 가격은 지난주보다 55.3원 오른 1천746.5원이었습니다.경유 평균 판매 가격은 86.3원 상승한 1천680.4원을 기록했습니다.최근 미국의 이란 공격으로 중동의 지정학적 위기가 고조되고 이란이 호르무즈 해협 봉쇄에 나서며 국제유가와 국내 주유소 기름값이 동반 폭등 중입니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 15.6달러 오른 86.1달러였습니다.국제 휘발유 가격은 19.1달러 상승한 98.0달러, 국제 자동차용 경유는 42.6달러 오른 134.8달러로 집계됐습니다.이 같은 국제유가 변동은 통상 2~3주가량 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.대한석유협회 관계자는 "2월 넷째 주 석유제품 가격 상승과 최근 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 정세 악화 영향으로 다음 주 국내 주유소 가격은 상승세를 이어갈 전망"이라고 말했습니다.또한 국내에서는 시장 불안에 따라 주유 수요가 늘고 이 틈을 타 가격을 올리는 경우가 있어 가격 상승세가 빠르게 나타나는 것으로 풀이됩니다.이에 정부는 재경부·산업부·공정위·국세청·지방정부 등 범부처석유시장점검반을 운영하고, 불법 석유 유통 위험군 주유소를 대상으로 시장 교란 행위 등에 대한 특별기획검사를 실시하기로 했습니다.대한석유협회, 한국석유유통협회, 한국주유소협회 등 석유 3단체는 국제유가가 국내 주유소 가격에 급격하게 반영되지 않도록 적극 협조하겠다고 밝혔습니다.정유사들은 공급가를 투명하게 공개하며 시장 질서 유지에 만전을 기하고 충분한 물량을 주유소에 공급할 계획입니다.유통단체들은 석유 대리점과 주유소 사업자들에게 가격 안정을 위한 계도와 협조 요청에 나서기로 했습니다.