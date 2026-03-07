황희찬 시즌 3호골 울브스, 리버풀에 3:1 완패…FA컵 16강 탈락

▲ 골 세리머니를 펼치는 황희찬

종아리 부상에서 회복한 황희찬(울버햄프턴)이 6경기 만에 그라운드를 밟고 시즌 3호골을 터트렸지만, 소속팀은 잉글랜드축구협회(FA)컵 16강 탈락의 고배를 마셨습니다.울버햄프턴은 오늘(한국시간) 영국 울버햄프턴의 몰리뉴 스타디움에서 열린 리버풀과 2025-2026 FA컵 5라운드(16강) 홈 경기에서 3대 1로 패하면서 8강 진출에 실패하고 탈락했습니다.지난 4일 리버풀과 2025-2026 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 29라운드 홈 경기에서 후반 추가시간 극장골로 2대 1 승리를 따냈던 울버햄프턴은 사흘 만에 FA컵에서 벌어진 재대결에선 완패를 맛봤습니다.지난달 8일 종아리 부상으로 전열에서 빠졌던 황희찬은 부상을 털고 6경기 만에 교체로 출전해 후반 추가시간 득점포를 가동했습니다.리버풀의 슈팅을 막아낸 골키퍼 샘 존스톤이 곧바로 전방을 향해 롱킥을 날렸고, 황희찬이 엄청난 스피드로 상대 중앙 수비수를 따돌리고 볼을 잡아 페널티지역으로 쇄도한 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.지난 1월 4일 웨스트햄과 EPL 20라운드에서 페널티킥으로 득점했던 황희찬은 2개월여 만에 시즌 3호골(정규리그 2골·FA컵 1골)을 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)