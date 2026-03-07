'시총 1위' 엔비디아의 보상…젠슨 황에 현금 보상 목표액 60억 원 설정

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

세계 시가총액 1위 기업 엔비디아가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 이번 회계연도 현금 보상액 목표치를 400만 달러(약 59억 7천만 원)로 설정했습니다.엔비디아는 2027 회계연도(올해 2월∼내년 1월) 황 CEO에 부여된 현금 보상 목표액을 기본급여의 200%인 400만 달러로 설정했다고 현지시간 6일 공시했습니다.황 CEO의 기본급여는 지난해 10년 만에 50% 인상해 150만 달러였으나, 이날 공시 내용으로 미뤄 이번 회계연도에 약 33% 추가로 올라 200만 달러가 된 것으로 보입니다.콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 임원 4명에게는 기본급의 150%인 각 150만 달러(약 22억 4천만 원)가 목표치로 정해졌습니다.이들은 매출이 최저 기준을 달성하면 목표액의 50%, 기본 목표를 달성하면 100%를 수령하게 되며 최대치를 달성할 경우 목표액의 2배까지 받을 수 있습니다.이에 따라 황 CEO가 받을 수 있는 현금 보상의 최대치는 800만 달러입니다.이 계획은 엔비디아 보상위원회가 지난 2일 승인했습니다.황 CEO의 지난 2025 회계연도 보상액은 주식 보상 3천880만 달러를 포함해 총 4천990만 달러였습니다.(사진=게티이미지)