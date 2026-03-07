뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'시총 1위' 엔비디아의 보상…젠슨 황에 현금 보상 목표액 60억 원 설정

심영구 기자
작성 2026.03.07 10:00 조회수
'시총 1위' 엔비디아의 보상…젠슨 황에 현금 보상 목표액 60억 원 설정
▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

세계 시가총액 1위 기업 엔비디아가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 이번 회계연도 현금 보상액 목표치를 400만 달러(약 59억 7천만 원)로 설정했습니다.

엔비디아는 2027 회계연도(올해 2월∼내년 1월) 황 CEO에 부여된 현금 보상 목표액을 기본급여의 200%인 400만 달러로 설정했다고 현지시간 6일 공시했습니다.

황 CEO의 기본급여는 지난해 10년 만에 50% 인상해 150만 달러였으나, 이날 공시 내용으로 미뤄 이번 회계연도에 약 33% 추가로 올라 200만 달러가 된 것으로 보입니다.

콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 임원 4명에게는 기본급의 150%인 각 150만 달러(약 22억 4천만 원)가 목표치로 정해졌습니다.

이들은 매출이 최저 기준을 달성하면 목표액의 50%, 기본 목표를 달성하면 100%를 수령하게 되며 최대치를 달성할 경우 목표액의 2배까지 받을 수 있습니다.

이에 따라 황 CEO가 받을 수 있는 현금 보상의 최대치는 800만 달러입니다.

이 계획은 엔비디아 보상위원회가 지난 2일 승인했습니다.

황 CEO의 지난 2025 회계연도 보상액은 주식 보상 3천880만 달러를 포함해 총 4천990만 달러였습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지