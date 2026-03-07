전쟁 홍보물에 아이언맨과 탑건이?…'짜깁기 편집' 논란

▲ 백악관이 게시한 전쟁 홍보 영상

백악관이 할리우드 영화를 짜깁기한 전쟁 홍보 영상을 공개하며 논란이 일고 있습니다.백악관은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 "미국식 정의"라는 문구와 함께 42초 분량의 홍보 영상을 공개했습니다.영상은 영화 '아이언맨'의 주인공 로버트 다우니 주니어가 등장해 컴퓨터 시스템을 가동하며 "일어나, 아빠가 왔다"고 말하는 장면으로 시작합니다.영화에서 천재 과학자이자 히어로 역할을 맡은 로버트 다우니 주니어는 도널드 트럼프 미국 대통령을 공개적으로 비판해 왔으며, 2024년 대선 기간에는 민주당 후보인 카멀라 해리스를 적극적으로 지지한 바 있습니다.이어 영화 '글래디에이터'의 주인공 러셀 크로와 '브레이브 하트'의 주인공 멜 깁슨이 차례로 등장합니다.영화에서 러셀 크로는 로마 황제의 폭정에 맞서 싸우는 장군 출신 검투사 역을 맡았으며, 멜 깁슨은 잉글랜드의 침략에 저항하는 스코틀랜드 자유 투사 윌리엄 월리스를 연기했습니다.두 배우는 각각 뉴질랜드와 호주 출신으로 미국 국적도 아닙니다.영상에는 영화 '탑건'의 배우 톰 크루즈도 등장합니다.주인공이 조종간을 힘껏 밀며 출격하는 장면과 미군이 실제 목표물을 타격하는 장면을 교차 편집해, 마치 영화 속 톰 크루즈가 이란 공격을 직접 수행하는 것처럼 연출했습니다.인기 드라마 시리즈 '브레이킹 배드'와 '베터 콜 사울'에서 부패한 변호사 역할을 맡은 밥 오덴커크는 백악관 편집본에서 "내가 무슨 짓을 할 수 있는지 상상도 못 할 거야!"라고 소리칩니다.액션영화 '존 윅' 시리즈의 주연배우 키아누 리브스는 "드디어 내가 돌아온 것 같군"이라며 복귀를 선언하고, '브레이킹 배드'의 배우 브라이언 크랜스턴은 "내가 바로 위험 그 자체"라고 외칩니다.크랜스턴 역시 로버트 다우니 주니어와 마찬가지로 트럼프 대통령을 공개적으로 비판해온 인물입니다.그는 과거 가디언과의 인터뷰에서는 트럼프 대통령의 당선에 "낙담했다"고 밝힌 바 있습니다.이 밖에도 백악관의 편집영상에는 슈퍼맨, 데드풀 등 할리우드 영화 속 히어로들이 피트 헤그세스 국방장관과 교차편집돼 등장하고, 영상 말미에는 일본 애니메이션 '유희왕'의 주인공까지 등장합니다.마지막에는 비디오 게임 및 실사 영화 시리즈인 '모탈 컴뱃'에 나오는 '완벽한 승리'라는 문구와 함께 '백악관'이라는 자막이 올라갑니다.영국 매체 가디언은 트럼프 행정부가 메시지 전달을 위해 갈수록 자극적인 시각 요소를 활용하고 있다고 전했습니다.이번 영상은 상대에 대한 조롱과 모욕을 서슴지 않는 트럼프 대통령 특유의 '대립적인' 소셜 미디어 전략이 그대로 반영돼 있다고 가디언은 분석했습니다.백악관이 이번 영상에 사용한 영화나 드라마에 대해 사용 허가를 받았는지 여부도 불확실합니다.아바(ABBA), 비욘세 등 수많은 유명 아티스트들은 백악관이 사전 협의 없이 자신들의 저작물을 홍보에 활용하는 것에 대해 강력히 항의해 왔습니다.가디언은 "이번 홍보영상은 온라인에서 거의 만장일치에 가까운 조롱을 받고 있다"며 "트럼프 행정부의 소셜미디어 계정을 10대들이 운영하는 게 아니냐고 지적하는 댓글이 쏟아졌다"고 전했습니다.엑스에서는 "백악관이 공습을 싸구려 비디오 게임 다루듯 하는 건 속이 뒤집힐 정도로 충격적이다", "역사상 어떤 정부도 이보다 더 창피하고 굴욕적인 결과물을 내놓은 적이 없다", "(미국식 정의가 아닌) 대망신"이라는 등의 반응이 이어졌습니다.(사진=백악관 엑스 캡처, 연합뉴스)