1. "무조건 항복외엔 없다"…"4~6주 내 작전 완료"



미국과 이스라엘이 이란을 공격한 지 일주일이 지난 가운데 트럼프 대통령이 이란에 무조건 항복을 압박했습니다. 백악관은 이번 작전 목표가 4~6주 이내에 완료될 것으로 전망했습니다.



2. 국제 유가 또 12% ↑…"세계 경제 붕괴할 수도"



국제 유가가 밤사이에 또 12% 오르면서 배럴 당 90달러를 돌파했습니다. 이런 상황이 몇 주만 더 유지되면 세계 경제가 붕괴할 수 있다는 경고까지 나왔습니다.



3. "담합, 단호한 대응"…원유 600만 배럴 긴급 도입



국내 기름값이 연일 치솟자 이재명 대통령이 담합이나 바가지 행태를 반사회적 악행이라 규정하며, 단호한 대응을 주문했습니다. 청와대는 아랍에미리트에서 원유 600만 배럴을 긴급 도입하기로 했습니다.



4. WBC 오늘 일본과 2차전…고영표 선발 등판



월드베이스볼클래식 우리 대표팀이 오늘(7일) 일본과 2차전을 치릅니다. 10년 넘게 이긴 적이 없는 '디펜딩 챔피언' 일본을 상대로 우리 선수들은 이변을 다짐하고 있습니다.