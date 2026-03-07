뉴스
만루 홈런에 3안타까지…오타니판 '만화 야구' 개봉

이성훈 기자
작성 2026.03.07 07:16
<앵커>

대회 최고 스타, 일본의 오타니 선수는 어제 첫 경기부터 경이로운 활약을 펼쳤습니다. 만루 홈런을 포함해 3안타를 터뜨리며 일본의 콜드게임승을 이끌었습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

경기 전 타격 연습부터 도쿄돔 천장을 스칠 듯한 엄청난 타구들을 펑펑 날리며 팬들을 열광시킨 오타니는 타이완전이 시작되자 더 믿기 힘든 장면을 연출했습니다.

1회 첫 타석 초구를 받아쳐 우익수 쪽 2루타를 만들더니, 2회 원아웃 만루 기회에서 오른쪽 담장을 넘어가는 선제 만루 홈런을 터뜨렸습니다.

변화구에 타이밍을 빼앗겨 엉덩이를 빼고 방망이만 갖다 댔는데 112m의 비거리를 만드는 괴력으로 도쿄돔을 열광의 도가니로 만들었습니다.

타자일순한 뒤 다시 등장한 오타니는 우전 적시타를 추가했는데, 4회 1루수 직선타로 물러나 대회 사상 첫 사이클링히트 달성에는 아쉽게 실패했습니다.

오타니의 대활약 속에 일본은 2회에만 10점을 올려 대회 역사상 한 이닝 최다 득점 기록을 세웠습니다.

선발 야마모토부터 5명의 투수가 무실점 릴레이를 펼친 일본이 1차전을 13:0, 7회 콜드게임 승으로 장식했습니다.

타이완은 두 경기 연속 한 점도 못 내고 2연패에 빠져 내일(8일) 우리나라를 만나기 전 벼랑 끝에 몰렸습니다.

앞서 열린 경기에서는 호주가 체코를 5:1로 누르고 2연승으로 C조 단독 선두가 됐습니다.

호주는 오는 9일 우리나라와 마지막 경기에서 8강행 티켓을 다툴 가능성이 높아졌습니다.

(영상편집 : 박정삼)
