뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"협상도 휴전도 없다…지상군 투입하면 미국에 재앙"

하정연 기자
작성 2026.03.07 07:00 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이란에서도 격앙된 반응이 나오고 있습니다. 이란은 지상군 투입이 미군에 큰 재앙이 될 거라고 경고하며 협상이나 휴전 가능성을 일축했습니다.

하정연 기자 보도의 보도입니다.

<기자>

미국 언론과 화상 인터뷰를 진행한 아바스 아라그치 이란 외무장관.

핵협상 책임자로 온건파로 분류되지만, 전쟁 일주일째를 맞아 휴전도, 협상도 없다는 강경한 입장을 내비쳤습니다.

[아바스 아라그치/이란 외무장관 : 우리는 휴전을 요청하고 있지 않습니다. 또 미국과 협상해야 할 어떤 이유도 찾지 못하고 있습니다.]

그러면서 이란에 대한 미국의 지상군 투입을 오히려 기다리고 있다, 두렵지 않다며 지상군 투입이 미국에 큰 재앙이 될 것이라고 말했습니다.

[아바스 아라그치/이란 외무장관 : 우리는 어떤 상황에도 대비하고 있습니다. 심지어 지상 침공까지도 말입니다. 그리고 그것은 그들에게 큰 재앙이 될 것입니다.]

'미국이 승리하고 있다'고 밝힌 헤그세스 미 국방부 장관 발언에 대해선 "신속한 승리라는 목표 달성에 실패한 것은 분명하다"며 반박하기도 했습니다.

또 이란이 주변국의 미군 기지만 표적으로 삼고 있다며 이웃 국가를 공격할 의사가 없다고 해명했습니다.

하지만 이란은 이달 들어 중동 내 미군 기지와 공관은 물론이고, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 등의 에너지 생산 시설과 호텔 등 민간시설까지 미사일과 드론으로 공격해 해명을 무색하게 하고 있습니다.

이런 가운데 이란 정부가 미국과 이스라엘이 숨진 하메네이를 뒤이을 이란의 새 지도자도 공격할 가능성 때문에 후계자 발표를 늦추고 있다고 뉴욕타임스가 보도했습니다.

익명의 이란 당국자들은 하메네이 차남 모즈타바가 차기 지도자로 유력하게 거론되면서 신변안전에 대한 우려도 커졌다고 전했습니다.

(영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지