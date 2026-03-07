[날씨] 주말 '꽃샘추위' 찾아와…대부분 영하권 추위

비구름 뒤로 찬 공기가 내려와 꽃샘추위가 찾아왔습니다.



주말 동안 하늘은 맑겠지만 영하권 추위를 보이겠는데요.



지도에 파란색으로 보이는 대부분 지역의 기온이 영하로 떨어졌습니다.



현재 서울의 기온이 영하 2.5도, 대관령은 영하 5.6도를 보이고 있고 찬 바람이 불면서 체감 기온은 조금 더 낮겠습니다.



내일(8일) 아침까지도 서울 기온이 영하 3도까지 내려가겠고 이후로는 기온이 조금씩 오를 텐데요.



다만 당분간 아침 기온이 0도 안팎으로 쌀쌀하겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠고 강원 산간 지역은 약한 눈이나 비가 조금 오겠습니다.



어제 비와 눈이 내린 지역에서는 도로가 미끄러운 곳이 많아 교통안전에 유의하셔야겠고요.



오늘까지 전국적으로 강한 바람에 시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.



현재 기온은 춘천 영하 1.2도, 대전 영하 1.8도로 어제 아침보다 3도에서 5도가량 낮게 출발하고요.



낮 기온은 서울 6도, 광주 7도에 그치겠습니다.



당분간 대체로 맑겠고 다음 주에는 기온이 서서히 오르겠습니다.



(임은진 기상캐스터)