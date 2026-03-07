오늘 일본과 2차전…고영표vs기쿠치 선발 맞대결

<앵커>



월드베이스볼클래식에서 17년 만에 1차전을 승리한 대표팀이 오늘(7일) 저녁 6시 일본과 2차전을 치릅니다. 많은 분들이 기대하는 한일전인데 10년 넘게 이긴 적이 없는 '디펜딩 챔피언' 일본을 상대로, 우리 선수들은 이변을 만들겠다는 각옵니다.



도쿄에서 전영민 기자입니다.



<기자>



2006년과 2009년 WBC, 2008년 베이징 올림픽에서 일본의 간담을 서늘하게 했던 한국 야구는, 최근 10년 이상 일본에 철저하게 눌렸습니다.



2015년 프리미어12 준결승에서 대 역전승을 거둔 걸 마지막으로, 무려 11번의 맞대결에서 한 번도 이기지 못했습니다.



이번에도 슈퍼스타 오타니 등 메이저리거 7명을 앞세워 2회 연속 우승에 도전하는 일본은, 토론토에서 류현진과 한솥밥을 먹어 국내 팬들에게도 잘 알려진 왼손 강속구 투수 기쿠치를 선발로 내세웁니다.



[기쿠치 유세이/WBC 일본 대표팀 투수 : 한국은 정말로 수준이 높은 팀이고, 메이저리거도 많이 있는만큼 확실하게 준비해서 좋은 승부를 하고 싶습니다.]



우리나라는 국내 최고 땅볼 투수 고영표가 선발로 나섭니다.



칼날 같은 제구력을 앞세운 특유의 땅볼 유도 능력이 돋보이는 투수입니다.



그리고 역대 최강인 공격력도 기대를 모읍니다.



기쿠치가 오른손 타자를 상대로 약했던 만큼, 1차전에서 홈런포를 가동한 위트컴과 존스, 국내 최고 우타자 김도영 안현민이 초반에 맹타를 휘둘러 주도권을 잡아야 합니다.



[저마이 존스/WBC 야구 대표팀 외야수 : 막상 경기가 시작되면 어떤 일도 일어날 수 있습니다. 언제든, 어느 팀이든 이길 수 있습니다.]



체코전에서 수비 도중 발목을 다친 주장 이정후는 상태가 좋아져 출전에 문제가 없을 전망입니다.



대표팀은 17년 만에 1차전을 이긴 상승세를 이어 일본과 후회 없는 승부를 준비하고 있습니다.



(영상편집 : 박정삼)