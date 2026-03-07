백악관 "이란 군사작전 목표, 4∼6주 안에 달성 전망"

▲ 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인

백악관은 일주일째로 접어든 대이란 군사작전과 관련해 미국이 이란 영공을 장악하는 수순으로 가고 있으며, 4~6주 안에 이번 작전 목표가 완료될 것으로 전망한다고 밝혔습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 현지 시간으로 6일 백악관에서 기자들과 만나 이란의 차기 지도자 선출과 관련해 "우리 정보기관과 미국 정부가 검토하는 인물이 여러 명 있는 것으로 안다"며 "그 이상은 언급하지 않겠다"고 말했습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이스라엘군의 폭격으로 하메네이 이란 최고지도자가 사망한 뒤 차기 리더십에 관여하겠다는 의지를 보여 왔습니다.레빗 대변인은 또 트럼프 대통령이 "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없을 것"이라고 밝힌 것을 두고는 "이란이 더 이상 미국에 위협이 되지 않고 '장대한 분노' 작전 목표가 완전히 달성됐다고 판단하는 시점이 되면 그때 이란은 스스로 항복을 선언하든 안 하든 무조건적인 항복 상태에 놓인다는 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)