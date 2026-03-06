프로농구 선두 LG, 현대모비스 상대 8연승…유기상 19점

▲ 하이파이브 하는 유기상

프로농구 창원 LG가 울산 현대모비스 상대 8연승 행진을 이어가며 단독 선두 체제를 더욱 굳혔습니다.LG는 오늘(6일) 창원체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 현대모비스에 83대 75로 이겼습니다.지난해 1월 25일부터 1년 넘게 이어 현대모비스 상대 연승 행진을 8경기로 늘린 LG는 1위(31승 13패) 자리를 굳게 지켰습니다.2위(27승 16패) 안양 정관장과 격차는 3.5경기로 벌렸습니다.3연패로 6강 플레이오프(PO)가 더 멀어진 8위 현대모비스는 15승 28패를 기록했습니다.앞서나가던 LG는 현대모비스가 2점 차까지 쫓아온 3쿼터 중반, 아셈 마레이의 골 밑 득점과 칼 타마요의 중거리 점퍼, 유기상의 자유투 등으로 다시 격차를 벌려 나갔습니다.여기에 3분여엔 LG 양홍석이 8점 차를 만드는 3점을 꽂아 현대모비스의 추격 분위기에 찬물을 끼얹었습니다.현대모비스는 55-65로 뒤진 채 맞은 4쿼터에도 초반 함지훈의 3점과 박무빈의 자유투로 만든 연속 5득점으로 추격의 불씨를 키우는가 싶었으나 거기까지였습니다.LG는 쿼터 중반 양준석의 어시스트에 이은 유기상의 3점, 마레이의 골 밑 득점 등으로 달아났습니다.3분여에 양홍석이 수비하다가 동료 정인덕의 발을 밟으면서 발목이 돌아가 전열에서 빠지는 돌발변수가 있었지만, LG 우위의 흐름엔 변화가 없었습니다.2분을 남기고 마레이의 거듭된 공격 리바운드 끝에 유기상이 7점 차를 만드는 3점을 넣으면서 LG의 승리가 굳어졌습니다.마레이가 25점 19리바운드로 더블 더블을 작성하며 변함없는 활약을 펼쳤고, LG 국내 선수 중에서는 유기상이 3점 3개 포함 19점을 쓸어 담으며 가장 빛났습니다.현대모비스에서는 레이션 해먼즈가 양 팀 최다 35점으로 분전했습니다.수원 kt 소닉붐 아레나에서는 홈 팀 수원 kt가 공동 2위에 있던 서울 SK를 81대 70으로 격파했습니다.kt는 2024년 12월 1일부터 이어진 SK 상대 9연패를 끊어냈습니다.SK에서 한솥밥을 먹다 올 시즌을 앞두고 kt로 함께 옮긴 문경은 감독과 김선형은 친정팀을 상대로 5경기 만에 첫 승리를 합작했습니다.또 22승 22패로 5할 승률을 맞추고, 올 시즌 10개 구단 중 6번째로 전 구단 상대 승리를 달성했습니다.6강 PO 진출 마지노선에 있는 kt와 7위 고양 소노의 격차는 1승으로 벌어졌습니다.SK는 안양 정관장과 공동 2위에서 3위(27승 17패)로 내려앉았습니다.27점을 넣은 데릭 윌리엄스와 13득점에 6리바운드 3어시스트를 올린 이두원이 kt 승리를 쌍끌이했습니다.김선형은 8점 5리바운드 4어시스트를 기록했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)