우리카드, 선두 대한항공 잡고 4위 탈환…알리 28점

▲ 득점 후 기뻐하는 우리카드 선수들

남자 프로배구 우리카드가 선두 쟁탈전으로 갈길 바쁜 대한항공에 일격을 가하며 3위 추격에 속도를 냈고, 여자부 IBK기업은행도 정관장을 제물로 4위를 탈환했습니다.우리카드는 오늘(6일) 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 원정경기에서 28점을 뽑은 알리 하그파라스트(등록명 알리)를 앞세워 대한항공에 세트 점수 3대 1(25-27 25-19 25-15 25-23) 역전승을 낚았습니다.이로써 우리카드는 승점 50(17승16패)을 기록, 한국전력(승점 49)을 제치고 4위로 한 계단 올라섰습니다.또 3위 KB손해보험(승점 52)에도 승점 2차로 접근해 포스트시즌 진출 희망을 살렸습니다.우리카드는 5라운드에 대한항공을 3데 1로 꺾은 데 이어 마지막 6라운드도 승리하며 올 시즌 상대 전적 3승3패로 균형을 맞췄습니다.반면 4연승 중이던 대한항공은 우리카드에 일격을 당해 시즌 승점 66(22승11패)을 유지, 2위 현대캐피탈(승점 65)과 간격을 벌리지 못했습니다.첫 세트부터 듀스 대결이 펼쳐졌지만, 대한항공이 막판 집중력으로 세트를 가져갔습니다.하지만 우리카드가 알리와 하파엘 아라우조(등록명 아라우조) 쌍포를 앞세워 대한항공의 코트를 맹폭했습니다.우리카드는 2세트 중반 이후 1, 2점 차로 앞서가다가 20-19에서 토종 공격수 김지한의 활약 속에 연속 5점을 몰아쳐 세트 점수 1대 1을 만들었습니다.기세가 오른 우리카드는 승부처가 된 3세트에도 공격의 고삐를 늦추지 않았습니다.우리카드는 12-10에서 알리의 백어택과 김지한의 오픈공격, 아라우조의 서브 에이스로 주도권을 잡았고, 18-13에서 5연속 득점하는 놀라운 공격으로 세트 점수 2대 1을 만들었습니다.승기를 잡은 우리카드는 4세트에도 18-16에서 아라우조의 백어택에 이어 상대 네트터치 범실로 먼저 20점에 도달했고, 24-23 매치포인트에서 알리의 호쾌한 백어택으로 역전 드라마를 완성했습니다.대전에서 열린 여자부 경기에선 27점을 뽑은 댄착 빅토리아(등록명 빅토리아)를 앞세워 정관장을 3대 0(25-10 25-18 26-24)으로 완파했습니다.기업은행은 승점 50(16승17패)을 기록, GS칼텍스(승점 48)를 끌어내리고 4위로 한 계단 올라섰습니다.또 정규리그 종료를 세 경기 남기고 3위 흥국생명(승점 55)과 간격도 승점 5 차로 좁혀 봄배구 진출 가능성을 살렸습니다.반면 최하위 정관장은 첫 연승에 도전했지만 기업은행에 막혀 시즌 8승26패(승점 26)가 됐습니다.기업은행이 초반부터 강한 공세로 정관장을 몰아붙이며 기선을 잡았습니다.1세트 6-5에서 황민경의 서브 에이스를 포함해 연속 4점을 몰아친 기업은행은 19-10에서도 6연속 득점하는 놀라운 공격력으로 세트를 끝냈습니다.기업은행은 2세트에도 16-15에서 황민경의 2득점과 상대 범실 2개를 묶어 연속 4점을 쓸어 담았고, 24-18 세트포인트에서 빅토리아의 직선 강타로 세트 점수 2대 0을 만들었습니다.기업은행은 3세트 들어 반격에 나선 정관장에 후반까지 끌려갔지만 막판 뒤집기 쇼를 펼쳤습니다.정관장은 3세트 16-16 동점에서 상대 팀 연속 범실에 편승해 균형을 깬 뒤 24-20 세트포인트를 만들어 세트 승리 기대에 부풀었습니다.하지만 기업은행은 빅토리아가 4연속 득점하는 놀라운 활약으로 24-24 듀스를 만들었습니다.기세가 오른 기업은행은 빅토리아의 오픈 공격에 이어 최정민이 상대 공격수 박혜민의 공격을 가로막으며 무실 세트 승리를 완성했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)