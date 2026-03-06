휠체어컬링 백혜진-이용석, 중국에 10대 6 패배…예선 2승 2패

▲ 휠체어 컬링 믹스더블(혼성 2인조) 백혜진-이용석 조

백혜진-이용석(이상 경기도장애인체육회) 조가 예선 네 번째 경기에서 중국을 만나 접전 끝에 패했습니다.백혜진-이용석 조는 오늘(6일) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 휠체어 컬링 믹스더블 예선 4차전 중국의 왕멍-양진차오 조와 경기에서 10대 6으로 패했습니다.예선 첫 경기에서 이탈리아에 7대 5로 패한 한국 조는 이후 영국을 14대 3으로 꺾고, 일본을 9대 0으로 완파했지만, 이날 지면서 2승 2패가 됐습니다.한국은 에스토니아, 영국, 일본, 미국 등 4팀과 공동 2위가 됐고, 중국은 4전 전승으로 단독 선두를 지켰습니다.백혜진-이용석은 '세계적 강호' 중국과 치열한 접전을 펼쳤고, 마지막 엔드에서야 승패가 갈렸습니다.1엔드에서 먼저 1점을 내주고 2엔드에서 1점을 따낸 한국 조는 3, 4엔드에서 각각 2점, 1점을 실점하며 흐름을 내줬습니다.그러나 5엔드에서 한 번에 3점을 한 번에 추가해 4대 4 동점을 만들었습니다.이용석이 네 번째 스톤으로 중국 스톤 2개를 한 번에 제거했고, 백혜진이 추가로 중국 스톤을 걷어내며 동점을 이뤘습니다.이어진 승부처에서 한국 조는 6엔드에서 2점을 내준 뒤, 7엔드에서 2점을 따내며 다시 6대 6으로 따라붙었습니다.그러나 마지막 8엔드, 후공인 중국이 한 번에 4점을 몰아치며 승부에 마침표를 찍었습니다.중국 스톤 제거를 노리고 던진 이용석의 세 번째 스톤이 빗나간 게 뼈아팠습니다.경기를 마친 뒤 박길우 감독은 "실력으로 진 것보다, 운이 우리 쪽에 오지 않은 것 같다. 우리와 중국 모두 서로 경계했다. 오늘도 후반은 잘 풀었다. 우리 실력의 60％만 발휘해도 더 올라갈 것이라 믿는다"고 강조했습니다.백혜진은 "초반 스톤 파악이 조금 늦은 것 같다. 계속 맞춰나가면서 후반은 괜찮아진 것 같다. 마지막이 너무 아쉽다. 샷 실수가 나오면서 패하고 말았다"고 말했습니다.이어 "운이 따르지 않은 것도 있겠지만, 결국 실력으로 진 거다. 우리가 대회 초반 여유 있는 상황을 만들지 못했다. 이제 남은 경기 다 이겨야 하는 상황이 됐다. 매 엔드마다 집중하겠다"고 각오를 다졌습니다.이용석은 "중국전을 치르면서 실수가 나왔다. 다시 돌아보겠다. 잘 상의해서 다음 경기부터 실수 안 나오도록 해야 한다. 꼭 좋은 성적 내겠다"고 말했습니다.(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)