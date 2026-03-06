[날씨/XR] 비와 함께 꽃샘추위…주말 아침 기온 '영하'

비가 내리면서 봄을 시샘하는 꽃샘추위가 찾아옵니다.



서울이 영하 3도, 철원 영하 7도 등 이번 주말은 아침 기온이 영하로 떨어지는 곳이 많겠습니다.



보시는 건 내일 아침 기온을 색으로 나타낸 지도입니다.



파란색으로 보이는 지역은 0도 이하, 보라색 지역은 영하 5도 이하로 떨어집니다.



이렇게 날이 다시 추워지는 원인은 비를 내린 기압골 후면으로 찬 공기가 내려왔기 때문입니다.



보시는 건 우리나라 대기 상공 5km 부근의 바람 상황인데요.



이렇게 보라색으로 보이는 영하 35도의 한랭핵이 중부지방까지 접근해 있고 그 가장자리를 따라 차고 건조한 북서풍이 불어오고 있습니다.



현재 이 상황을 위성에서도 확인할 수가 있습니다.



보시는 것처럼 한반도 서해상에만 이렇게 구름이 없는데요.



차고 건조한 공기가 내려온 지역입니다.



아침 기온 살펴보시면 춘천이 영하 5도, 광주가 영하 2도로 이번 달 들어 가장 춥겠고요.



찬 바람이 강해 체감온도는 훨씬 더 낮겠습니다.



낮 기온은 서울이 6도, 대전 7도로 종일 쌀쌀하겠습니다.



한랭핵이 빠져나가는 일요일 아침까지는 영하권의 추위가 이어지겠습니다.



다음 주 들어서는 기온이 서서히 오르면서 비교적 안정된 초봄 날씨 흐름이 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)