사우디, 아시아에 파는 원유 가격 인상…3년 반 만에 최대폭↑

▲ 원유운반선 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌로 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 가운데 사우디가 아시아에 판매하는 원유 가격을 대폭 인상했습니다.현지 시간 5일 블룸버그통신과 마켓워치에 따르면 사우디 국영 석유회사 아람코는 자사 '아랍 라이트' 유종의 아시아 지역 4월 선적분 가격을 기존보다 배럴당 2.5달러 인상하기로 했습니다.이는 지난 2022년 8월 이후 최대 폭의 상승이라고 블룸버그는 전했습니다.아람코는 '아랍 라이트' 외에 다른 유종의 아시아 지역 판매 가격도 배럴당 2달러 인상했으며 미국과 북·서유럽, 지중해 지역 고객사에 판매하는 원유 가격도 올린 것으로 전해졌습니다.사우디의 원유 가격 인상 조치는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 국제유가가 급등했기 때문으로 풀이됩니다.5일 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전장보다 8.51% 상승, 배럴당 81달러를 넘기며 2024년 7월 이후 1년 8개월 만에 최고치를 기록했습니다.브렌트유 역시 ICE선물거래소에서 5월 인도분 선물 종가가 배럴당 85.41달러로 전장 대비 4.93% 올랐습니다.블룸버그에 따르면 이번주 브렌트유 가격의 주간 상승률은 2022년 이후 최대폭인 18%를 기록했습니다.호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 사실상 중단되면서 사우디는 대체 경로인 홍해 항구도시 얀부를 통해 원유를 우회 수출하는 방안을 추진하고 있습니다.공급망 불안정으로 인한 위험과 수출량의 상당 부분을 얀부향으로 옮기면서 발생하는 비용 등이 원유 가격 인상에 반영된 것으로 풀이됩니다.이런 가운데 영국 해상무역기구는 호르무즈 해협을 통과한 유조선 수가 지난달 28일 50척에서 이달 1일과 2일엔 각각 3척으로 급감했고, 3일에는 단 한 척도 없었다고 밝혔습니다.지난 24시간 동안 이 해협을 통과한 상선은 2척에 불과했고, 이마저도 유조선이 아닌 화물선으로 파악됐습니다.블룸버그가 취합한 선박 위치 추적 데이터 상에서도 호르무즈 해협을 통한 운송량은 전쟁 발발 직전 대비 95% 이상 급락했습니다.(사진=연합뉴스)