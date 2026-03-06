뉴스
민주당서 이병태 인선 첫 공개 반대…박주민 "스스로 내려오라"

박재연 기자
▲ 박주민 의원

과거 막말로 논란이 됐던 이병태 한국과학기술원(KAIST) 명예교수의 정부 규제합리화위원회 부위원장 위촉을 취소하라는 더불어민주당 내 첫 공개 요구가 나왔습니다.

박주민 의원은 오늘(6일) 페이스북 글을 통해 "며칠을 고민했다. 하지만 도저히 참고 넘어갈 수 없었다"며 "이병태 교수 임명을 취소해달라"고 말했습니다.

박 의원은 "이 명예교수는 과거 세월호 참사 추모를 두고 '타락한 정치권력 놀음'이라 비난했다"며 "'이 사회의 천박함의 상징'이라는 비수 같은 말도 서슴지 않았다"고 지적했습니다.

이어 이 명예교수를 향해 "스스로 내려오라"며 "아무리 뛰어난 전문성도 공감 능력이 결여된다면 독이 될 뿐"이라고 했습니다.

앞서 조국혁신당은 지난 3일 이 명예교수의 과거 막말 발언 등을 지적하며 "인선에 대해 재고를 요청한다"고 밝힌 바 있습니다.

조국 대표도 오늘 "최소한의 공동 가치가 공유되는 사람을 데려와야 한다"며 이 명예교수의 자진사퇴를 재차 요구했습니다.

(사진=연합뉴스)
