케플러 서영은, 4년 만에 팀 떠난다…6인 체제로 재편

그룹 케플러 멤버 서영은이 팀을 떠난다.



소속사 웨이크원과 클렙엔터테인먼트는 6일 "케플러는 앞으로 최유진, 샤오팅, 김채현, 김다연, 히카루, 휴닝바히에 6인 체제로 활동을 이어간다"면서 "2022년 데뷔 이후 여정을 함께해 온 서영은은 팀 활동을 마무리하게 됐다"고 밝혔다.



서영은은 지난해 7월 건강 문제로 활동을 중단하고 휴식기를 가져왔다. 당시 소속사는 의료진 소견에 따라 충분한 안정과 휴식이 필요하다는 판단에 따라 활동을 잠정 중단한다고 밝힌 바 있다.



소속사는 "당사와 서영은은 오랜 시간 앞으로의 활동 방향에 대해 깊이 있는 대화를 나누어 왔으며 신중한 논의 끝에 이러한 결정을 내리게 됐다. 멤버들 역시 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 서영은의 뜻을 존중하며 응원의 마음을 전하고 있다"면서 "케플러는 6인 체제로 새로운 장을 이어간다. 더 좋은 음악과 무대로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.



케플러는 2021년 엠넷 오디션 프로그램 '걸스플래닛999 : 소녀대전'을 통해 결성된 다국적 걸그룹으로 2022년 1월 3일 데뷔했다. 당초 9인조로 출발한 케플러는 2024년 마시로와 강예서가 팀을 떠나며 7인 체제로 활동해 왔다.









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)