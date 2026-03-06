뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

청와대 "UAE서 원유 600만 배럴 도입…유가 안정화 기여"

박예린 기자
작성 2026.03.06 17:31 조회수
청와대 "UAE서 원유 600만 배럴 도입…유가 안정화 기여"
▲ 강훈식 대통령 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 UAE 체류 국민 귀국 지원 및 원유 확보 관련 브리핑을 하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장은 오늘(6일) 이란 등 중동 정세 불안으로 에너지 자원의 수급 우려를 해소하기 위해 아랍에미리트로부터 600만 배럴 이상의 원유를 긴급 도입하기로 했다고 밝혔습니다.

깅 실장은 이날 브리핑에서 "UAE로부터 원유를 구입하게 됐다는 반가운 소식도 전해드린다"며 이같이 언급했습니다.

그는 "그동안 우리가 도입해 온 원유의 70%는 호르무즈 해협을 통과해 한국에 도착했지만, 현재는 호르무즈 해협이 완전히 봉쇄된 상황"이라며 긴급 조치가 절실한 상황이었음을 강조했습니다.

강 실장은 원유 수송 방식에 대해선 "우선 호르무즈 해협을 통과하지 않고 갈 수 있는 UAE 내 대체 항만에 한 국 국적 유조선 두 척을 보내 UAE 국영 석유회사가 항구에 보관 중인 원유 400만 배럴을 채워 돌아오기로 했다"고 설명했습니다.

이번 원유 도입을 통해 강 실장은 "한국의 하루 소비량의 두 배가 넘는 원유가 긴급 도입되면서 유가 안정화에 이바지할 수 있을 것"이라고 강조했습니다.

강 실장은 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전한 귀국을 돕기 위해 UAE에서 출발하는 민항기의 운행 재개 확정 소식도 전했습니다.

그러면서 "이에 따라 현재 우리 국민을 태운 UAE 대형 여객기가 두바이에서 출발해 한국으로 들어오는 중"이라며 "오늘 저녁 7시 반쯤 인천공항에 착륙할 것으로 보인다"고 설명했습니다.

이어 "아부다비에서 출발하는 여객기 역시 내일부터 운항이 재개될 것으로 예상한다"며 "대한항공 전세기도 추가로 투입할 것"이라고 덧붙였습니다.

이 과정에서 강 실장은 칼둔 칼리파 알 무바라크 행정청장과 협의를 거쳤고, 이후 양국 외교부 장관의 추가 협의가 진행됐다고 소개했습니다.

강 실장은 "현재 14개 중동 국가에 우리 국민 1만 8천 명이 머무르고 있으며 이 중 4천900여 명이 단기 체류자다. 특히 단기 체류자 중 3천500명이 항공편 취소로 UAE와 카타르에서 머무르며 귀국을 기다리는 상황"이라며 "최대한 조속한 시일 내에 우리 국민을 모두 모셔 올 수 있도록 UAE 측과 협의를 계속하겠다"고 약속했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지