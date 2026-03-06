이 대통령 "마약·부동산·주가 조작 등 7대 비정상 정상화 속도"

▲ 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(6일) 마약범죄·공직부패·보이스피싱· 부동산 불법 행위·고액 악성 세금체납·주가조작·중대재해 등을 '7대 비정상'으로 규정하고 이를 근절하기 위한 대책 마련을 강조했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "외부에서 몰려오는 위기의 파고를 넘어서려면 우리 사회 내부에 존재하는 비정상적인 요소를 정상화하는 노력이 뒷받침돼야 한다"며 이같이 밝혔습니다.특히 이 대통령은 "부당한 이득을 취하려다가 걸리면 회생이 불가능할 정도로 경제적인 손실을 본다는 인식, 또 패가망신할 수도 있다는 인식이 자리를 잡도록 해야 한다"며 " 필요하다면 관련 제도 정비도 서둘러야 한다"고 주문했습니다.동시에 "제도 자체는 상당히 잘 정비돼 있더라도, 그 정비된 제도들이 제대로 혹은 충분히 작동하지 않는 경우가 많다"며 "기존 제도들이 철저히 집행되도록 해달라"고 당부했습니다.이어진 비공개회의에서 이 대통령은 분야별로 실태를 점검하고 추진 과제를 제시했습니다.이 대통령은 "마약 밀반입 기술이 교묘하게 발전하는 만큼 이에 대한 대응도 철저해져야 한다"며 "연구개발(R&D) 투자 등을 통해 감식방안을 고도화하라"고 지시했다고 강유정 청와대 대변인이 브리핑에서 전했습니다.이 대통령은 부처별 업무보고와 국무회의에서 여러 번 언급한 '우편집중국 마약류 집중 검사'의 진척 상황도 재차 점검했습니다.이어 이 대통령은 부동산 감독원 설치를 위한 입법 진척 상황을 확인하고, 고액·악성 체납 근절을 위해 "몰수와 추징, 범죄수익 환수에 관한 매뉴얼을 만들어서 제도화해보라"고 제안하기도 했습니다.이밖에 중대재해 감축을 위해 안전조치를 이행하지 않아 사고가 난 경우 과징금으로 엄단하라고 강조했으며, 지난 업무보고 당시 지시한 '블랙아이스 사고 감소 방안'도 진행 경과를 보고하도록 지시했다고 강 대변인은 전했습니다.(사진=연합뉴스)