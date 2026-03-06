제임스, 압둘자바 넘고 NBA '통산 필드골' 신기록

▲ 로스앤젤레스 레이커스의 르브론 제임스

'킹' 르브론 제임스가 카림 압둘자바의 통산 필드골 기록을 깨며 미국프로농구(NBA) 새 역사를 썼습니다.로스앤젤레스 레이커스의 제임스는 오늘(6일) 미국 콜로라도주 덴버의 볼 아레나에서 열린 2025-2026 NBA 정규리그 덴버 너기츠와 원정 출전해 대기록을 작성했습니다.제임스는 1쿼터 11초를 남기고 왼쪽에서 턴어라운드 점퍼를 던져 림을 출렁였습니다.NBA에서 무려 23번째 시즌을 소화하고 있는 제임스가 만든 통산 1만 5,838번째 필드골이었습니다.이로써 제임스는 압둘자바가 지켜온 통산 최다 필드골 기록을 깨고 NBA 역사에 한 번 더 자신의 이름을 새겼습니다.압둘자바는 1989년 은퇴할 때까지 필드골 1만 5,837개를 성공했습니다.제임스가 넘을 때까지 무려 37년간 최다 기록이었습니다.하지만 제임스는 팀 승리의 기쁨까지 맛보지는 못했습니다.제임스는 4쿼터 4분을 남기고 덴버를 추격하는 과정에서 왼쪽 팔꿈치 부상으로 잠시 코트를 떠났습니다.이후 2분 5초를 남기고 1점 차로 따라붙은 상황에서 복귀했지만, 레이커스는 끝내 역전에 실패했습니다.덴버 승리의 주인공은 28점 12리바운드 13어시스트로 시즌 23번째 트리플더블을 작성한 니콜라 요키치였습니다.4쿼터 막판 레이커스의 추격이 거셀 때 요키치는 3연속 어시스트를 올리며 덴버가 승리를 굳히도록 도왔습니다.저말 머리 역시 전반전 20점을 올려 덴버가 앞서도록 하는 등 맹활약했습니다.머리는 28점 7어시스트를 기록했습니다.제임스는 16점에 8어시스트를 작성했고, 레이커스의 에이스 루카 돈치치는 27점 11리바운드로 분전했습니다.(사진=게티이미지)