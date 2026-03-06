금융위, 중동 상황 시장 점검…시장안정프로그램 적극 운영 지시

▲ 금융위원회

금융위원회는 중동상황 관련 금융시장반 점검회의를 열어 '100조 원+α 시장안정프로그램'을 적극 운영하고, 필요 시 확대 가동할 수 있게 사전 준비할 것을 지시했습니다.회의에서는 전날(5일) 이재명 대통령의 지시사항과 관련한 구체적 방안이 논의됐습니다.이 대통령은 임시 국무회의에서 "주식과 환율 등 금융시장 변동성 확대에 적극 대응해야 한다"며 "자본시장의 불안을 차단하기 위해 마련된 100조 원 규모의 시장안정 프로그램을 신속히 집행하라"고 지시했습니다.신진창 사무처장은 채권시장·자금시장·부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 안정을 위해 운영 중인 100조 원+α 시장안정프로그램을 적극 운영하라고 지시했습니다.특히 중동상황이 장기화해 시장 변동성이 커지면 기업 자금조달이 어려워질 수 있는 만큼, 신속하게 시장안정프로그램을 확대 가동할 수 있도록 사전준비할 것을 산업은행 등에 당부했습니다.또 중동상황 피해기업을 지원하기 위해 정책금융기관이 운영 중인 약 20조 3천억 원 규모의 금융지원프로그램을 통해서도 적극 지원해야 한다고 강조했습니다.신 사무처장은 지배구조 개선과 불공정거래 근절 등 자본시장 체질 개선을 위한 정책적 노력도 일관되게 추진하겠다는 의지를 밝혔습니다.시장이 불안한 틈을 타 통정매매나 가짜뉴스 유포 등 시장교란 행위가 일어나지 않도록 면밀히 감시하고, 적발 시 엄단하겠다는 뜻도 강조했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)