[이슈대담] 쿠르드족 동원 대리 지상전?…중동 전쟁 한국 경제 여파는

구기연/서울대 아시아연구소 교수

"트럼프, 이란-이라크 국경지대 쿠르드군 수천 명 향해 '손짓'"

"쿠르드족, 이란과 병력·화력차 커…참전해도 영향 제한적일 듯"

"쿠르드, IS 격퇴에 큰 공 세우고도 미국에 배신당해"

"미, 쿠르드 참전해도 독립국가 등 약속해주기는 쉽지 않을 듯"

"중동 주변국의 참전 가능성은 낮을 듯"

"주변국 직접 참전은 세계대전으로 확산 가능성 배제 못 해"

"EU, 미국에 화해 제스처 요구하는 메시지도 동시에 내놔"

"호르무즈, 이란의 마지막 협상 카드"

"미, 미군 동원해 호르무즈서 선박 호위 쉽지 않아"

"모즈타바, 아버지보다 더한 보수 강경파로 평가"

"하메네이 막후에서 강력한 영향력…이란 내부서도 논란"

"트럼프, 종교 지도자 아닌 다른 지도자 원할 듯"

"미·이란 모두 자존심 대결로 가는 양상…양측 모두 '명분' 필요"



석병훈/이화여대 경제학과 교수

"전쟁 장기화하면 한국 경기침체·고물가 우려 커질 듯"

"전쟁 상황 따라 증시도 변동성 커질 듯"

"미, 세계 최대 산유국…중동 정세 타격 덜 받아"

"한국, 이번 사태로 유가 변동에 많은 취약점 드러나"

"전기 가격 상승으로 반도체 가격도 영향받을 듯"

"증시, 사태 장기화 시 '최대 낙폭' 변동 또 발생할 가능성 있어"

"장기화 시 제조업 생산 비용 급등…큰 조정 피하기 어려워"

"삼전·하이닉스 등 영향…코스피가 더 큰 타격 받아"

"예금 등 다양한 자산으로 분산하는 투자 필요"

"환율 1500원 재돌파 가능성 배제할 수 없어"

"환율 1540원까지 열어놔야 한다는 전망도 나와"

"호르무즈 봉쇄 장기화하면 유가 140달러까지 상승 전망도"

"국제정세 불확실성 커지면 원달러 환율 더 상승 우려"

"외국인 투자자금 더 빠져나가고 스태그플레이션 우려도"

"유가 급전쟁 장기화 우려 확산으로 사재기 수요 몰린 탓"

"국내 휘발유·경유 급격히 줄어…유가 급등 원인"

"공급 충격으로 원유가격 급등하면 생산 원가 상승"

"장기화 시 제조업 공장 멈출 가능성도 배제 못 해"

"7개월 분량 전략비축유로 안전 단언하기 어려워"

"원유 수입처 다변화 방안 마련 필요"

"LNG는 장기간 비축 어려워…원유보다 LNG가 더 걱정"



