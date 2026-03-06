오세훈 "배현진 가처분 인용 다행…경선 방법보단 당 노선 고민 선행돼야"

▲ 오세훈 서울시장이 6일 국회 의원회관에서 국민의힘 권영세 의원과 서울시가 연 용산국제업무지구 관련 정책 토론회에 참석해 개회사하고 있다

오세훈 서울시장이 배현진 국민의힘 의원의 징계 효력 정지 가처분 신청이 법원에서 인용된 것에 대해 "서울시당이 정상적으로 운영될 수 있어 다행"이라고 밝혔습니다.오 시장은 오늘(6일) 국회에서 열린 용산국제업무지구 관련 토론회에서 배 의원 가처분 인용에 대한 입장을 묻는 취재진의 질문에 "이런 일이 없었으면 훨씬 더 바람직할 뻔 했지만 뒤늦게나마 법원 결정에 의해 서울시당이 정상적으로 운영할 수 있게되어 다행이다"라고 말했습니다.이어 "아쉬운 점은 윤리위원회의 결정이 있었을 때 여러 경로를 통해 장동혁 대표에게 최고위원회의를 열어서 윤리위원회의 결정을 취소 또는 감경하는 게 오히려 당 위상이나 당 운영에 크게 도움될 거란 취지로 권유를 드렸지만, 그점이 끝내 받아들여지지 않아 상당히 아쉽다"고 덧붙였습니다.오 시장은 또 당 노선 전환이 이뤄지지 않는 상황에 대해선 "매우 안타깝다"며 "선거를 앞두고 깊은 고민을 바탕으로 노선 전환을 촉구하고 있지만 당내에서 에너지가 모이지 않는 점에 대해 매우 마음이 무겁다"고 답했습니다.국민의힘 공천관리위원회가 현역 시장을 제외하고 '한국시리즈' 경선 방식을 도입하기로 한 것을 두고선 "경선에 참여하는 사람 입장에서는 당에서 결정한 결정 구조대로 맞추어서 경쟁을 하는 게 순리라고 생각한다"면서도 "다만, 지방선거에서 서울을 비롯한 수도권의 경쟁력을 높이는 당의 노선이 무엇인지를 먼저 좀 깊이 고민할 필요가 있다"고 말했습니다.또 '명태균 여론조사 의혹'으로 자신을 기소한 민중기 특별검사팀에 대해서 "명태균, 강혜경, 김태열 세 사람이 먹잇감을 물색해 부풀려진 여론조사 결과로 선거에 임하는 사람들을 현혹하는 '사기단'"이라며 "이런 점이 밝혀졌는데도 불구하고 민중기 특별검사가 애써 무시했다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)