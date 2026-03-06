호주, 체코 5대 1로 꺾고 2연승으로 C조 단독 선두

▲ 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 체코와 경기에서 5-1로 이긴 호주

호주가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조에서 가장 먼저 2승 고지에 올랐습니다.호주는 오늘(6일) 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 체코와 경기에서 5-1로 이겼습니다.전날 타이완을 꺾는 이변을 일으킨 호주는 2연승으로 C조 단독 1위에 올랐습니다.호주는 8일 일본, 9일 한국과 경기를 남기고 있습니다.세계야구소프트볼연맹(WBSC) 세계 랭킹 11위 호주는 2023년 WBC에서 한국을 제치고 8강 결선 토너먼트에 올랐던 나라입니다.올해 C조에서는 일본(1위), 타이완(2위), 한국(4위) 등 WBSC 세계 랭킹 상위권 국가들에 비해 한 수 아래 전력일 것으로 예상됐으나 어제 타이완을 3-0으로 완파하며 기세를 올렸습니다.또 두 경기를 치르며 단 1점만 내주는 투수 운용과 수비력도 과시했습니다.이날 경기 선취점은 세계 랭킹 15위 체코가 먼저 뽑았습니다.2회말 마르틴 체르벤카의 2루타와 마레크 흘루프의 볼넷으로 노아웃 1, 2루를 만든 체코는 희생 번트로 이어진 1아웃 2,3루 기회에서 보이테흐 멘시크가 외야 희생 플라이를 날려 1-0으로 앞서갔습니다.그러나 체코의 우위는 오래 가지 않았습니다.호주가 바로 이어진 3회초 공격 2아웃 1, 2루에서 나온 커티스 미드의 좌중월 결승 3점 홈런으로 역전에 성공했습니다.호주는 9회초 공격에서 앨릭스 홀의 솔로 홈런으로 4-1로 달아났고, 이어진 1아웃 3루에서 로비 퍼킨스의 우익수 앞 빗맞은 안타로 1점을 추가했습니다.호주 선발 투수 조시 헨드릭슨은 3이닝을 피안타 2개, 탈삼진 2개, 1실점으로 막았고 투구 수는 45개를 기록했습니다.2회 연속 8강 진출을 노리는 호주는 모레 일본전보다는 오는 9일 한국과의 조별리그 마지막 경기에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다.호주는 전날 타이완을 상대로 3점을 모두 홈런으로 뽑아냈고, 이날도 5득점 중 4점을 홈런으로 해결했습니다.체코는 전날 한국에 4-11로 패한 데 이어 2연패를 당했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)